Para 2027, el panorama apunta a un crecimiento del consumo más moderado, cercano al 4 % en términos reales. La industria tendrá que responder a una demanda que continúa activa, pero con costos empresariales que podrían avanzar por encima de los precios de venta. La capacidad de competir también dependerá de decisiones comerciales y regulatorias pendientes, entre ellas las negociaciones sobre los aranceles que se aplican a los productos colombianos en Estados Unidos, el futuro del arancel del 40 % aplicado a las prendas importadas y las reglas para los envíos internacionales bajo el concepto de minimis.