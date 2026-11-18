Industria
La próxima puntada de la moda colombiana y el futuro que se juega en 2027
Inexmoda presentó su hoja de ruta para el próximo año, con una agenda orientada a fortalecer la producción nacional y abrir nuevas puertas para el diseño latinoamericano.
La moda colombiana llega al cierre de 2026 con una paradoja, y es que los hogares están gastando más en ropa, zapatos y accesorios, pero los fabricantes nacionales enfrentan dificultades para seguirle el ritmo al mercado. Mientras el consumo crece, la producción industrial retrocede y las prendas importadas ganan terreno. Así, el desafío para el próximo año será lograr que una mayor parte de ese gasto se quede en las empresas que producen en nuestro país.
Según las proyecciones del Observatorio de Moda de Inexmoda, los hogares colombianos cerrarán el año con cerca de $39,85 billones gastados en productos de moda, lo que representa un crecimiento del 8,5 % frente al año anterior. Sin embargo, entre enero y agosto, la actividad de hilatura y tejeduría cayó un 12,7 %, mientras que la confección disminuyó un 5,5 %. A esto se suman el aumento de los costos laborales, la revaluación del peso y la competencia de las plataformas internacionales de comercio electrónico, que han ampliado la oferta de prendas importadas a precios difíciles de igualar.
Frente a este panorama, Inexmoda presentó su hoja de ruta para 2027, una agenda que busca fortalecer el mercado local y conectar a las empresas colombianas y latinoamericanas con nuevos escenarios comerciales. La propuesta incluye encuentros feriales, formación empresarial, innovación y espacios para acercar a diseñadores, proveedores y compradores. Una apuesta que pone sobre la mesa cómo podremos competir en un mercado global sin perder capacidad productiva ni diferenciación.
El reto de recuperar terreno en casa
Las cifras muestran que el interés de los consumidores por la moda se mantiene, aunque no todas las categorías avanzan al mismo ritmo. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2026, la joyería, los accesorios y la marroquinería registraron un crecimiento real del 8,76 %. El vestuario creció 1,55 % y el calzado, 1,02 %. En contraste, las importaciones de vestuario aumentarían un 15 % durante el año, mientras que las exportaciones de textiles y confecciones disminuirían en cerca de un 6 %.
La presión también proviene de los costos, porque el incremento del 23 % en el salario mínimo llevó a muchas empresas a absorber parte del impacto en sus márgenes para evitar así trasladarlo por completo a los precios y perder clientes. A esto se suma la llegada estimada de 138,6 millones de paquetes internacionales durante 2026, en su mayoría correspondientes a envíos de hasta 200 dólares, exentos de aranceles según las condiciones vigentes descritas por Inexmoda.
Para 2027, el panorama apunta a un crecimiento del consumo más moderado, cercano al 4 % en términos reales. La industria tendrá que responder a una demanda que continúa activa, pero con costos empresariales que podrían avanzar por encima de los precios de venta. La capacidad de competir también dependerá de decisiones comerciales y regulatorias pendientes, entre ellas las negociaciones sobre los aranceles que se aplican a los productos colombianos en Estados Unidos, el futuro del arancel del 40 % aplicado a las prendas importadas y las reglas para los envíos internacionales bajo el concepto de minimis.
En este escenario, Inexmoda plantea que la diferenciación será determinante. Competir únicamente por precio frente a la oferta importada resulta cada vez más complejo. Por eso, la estrategia apunta a fortalecer la proveeduría, desarrollar materiales de mayor valor agregado, incorporar tecnología y mejorar la productividad de las empresas. Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de la entidad, la moda colombiana sí representa una parte de la identidad y la creatividad del país y tiene todo el potencial para generar valor en los mercados internacionales.
Una agenda para conectar la moda colombiana con el mundo
La primera gran cita de 2027 será Colombiatex de las Américas, que celebrará su edición número 39 del 19 al 21 de enero en Plaza Mayor de Medellín. Bajo el concepto Smart Sourcing, Value Driven, la feria reunirá a más de 600 expositores de más de 20 países y pondrá el foco en el abastecimiento inteligente y la proveeduría de valor para las marcas de la región.
Entre sus novedades estará AVANT, un pabellón de más de 400 metros cuadrados dedicado a materiales de alto valor agregado. Allí se encontrarán fibras como alpaca, algodón pima y lanas, además de cuero, textiles técnicos y acabados especializados. También llegará Denim Week, un espacio para destacar las capacidades de la industria colombiana en una categoría estratégica para el país. En 2025, Colombia fue el quinto mayor importador mundial de tejidos de denim y el primero de América Latina, con compras por 165,2 millones de dólares.
La agenda continuará con Colombiamoda, que se realizará del 24 al 29 de julio en Medellín y reunirá negocios, conocimiento, diseño y cultura. En septiembre tendrá lugar la tercera edición de Colombia Fashion Summit, en alianza con Modaes, mientras que en octubre regresará Nextech by Colombiatex, con una programación centrada en la omnicanalidad, la analítica de datos, los biomateriales y la automatización.
La conexión internacional también contará con un capítulo en Estados Unidos. Colombiamoda Miami celebrará su cuarta edición durante Swim Week, con el objetivo de fortalecer la presencia de las marcas colombianas en el sur de ese país, principal destino de exportación del vestuario nacional. A esta agenda se suma el acompañamiento empresarial de Inexmoda, que proyecta trabajar con más de 1.000 marcas y unidades productivas durante 2027.
La apuesta del próximo año consiste en fortalecer cada eslabón de la cadena, desde los materiales y la producción hasta el posicionamiento de las marcas y su llegada a nuevos compradores. La industria tiene consumidores, creatividad y experiencia; ahora necesita condiciones que le permitan aprovechar ese potencial. El reto será que la moda hecha en Colombia encuentre más espacio en el mercado local y llegue con propuestas competitivas a otros mercados del mundo.