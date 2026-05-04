Los momentos inolvidables en la historia de la alfombra roja de la Met Gala

La alfombra roja del Met Gala es más que un simple desfile de moda; es un escenario donde la creatividad alcanza nuevas alturas y las celebridades se convierten en verdaderas obras de arte vivientes. A lo largo de los años, hemos sido testigos de momentos inolvidables, donde el glamour se mezcla con la innovación y la provocación. Aquí te presentamos algunos de los looks más icónicos que han dejado una marca imborrable en la historia del Met Gala: