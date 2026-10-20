-METAMORFOSIS: transformarnos sin perder nuestra esencia

El primero encuentra su inspiración en lo orgánico y en la belleza de los materiales. Las fibras naturales, los tejidos abiertos, el crochet y los encajes construyen una propuesta que pone en primer plano las texturas y el carácter de cada superficie. Las prendas evocan una conexión con lo esencial, a través de materiales y técnicas que aportan riqueza visual y una sensación de naturalidad.