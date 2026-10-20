Moda
METAMORFOSIS: transformarnos sin perder nuestra esencia
Ela y Andrea Agudelo presentaron una colección que celebra la evolución personal.
¿Y si el estilo no consistiera en encontrar una versión definitiva de nosotros mismos, sino en permitirnos cambiar? Bajo esta premisa, Ela y Andrea Agudelo presentaron METAMORFOSIS, una colaboración que entiende la moda como una expresión de la evolución personal y celebra las múltiples facetas que conviven en cada mujer.
Bajo la premisa “Muchas versiones, la misma esencia”, la colección explora la transformación como parte de la identidad, reivindica la autenticidad y propone nuevas formas de entender el guardarropa femenino.
A través de tres universos creativos, la colección explora distintas formas de vestir y habitar la identidad. Las fibras naturales, los encajes y el crochet evocan la belleza de lo orgánico; el denim rescata el valor de los procesos artesanales y la imperfección; mientras que las siluetas escultóricas, los drapeados y las estructuras de sastrería aportan una mirada sofisticada al guardarropa contemporáneo.
El primero encuentra su inspiración en lo orgánico y en la belleza de los materiales. Las fibras naturales, los tejidos abiertos, el crochet y los encajes construyen una propuesta que pone en primer plano las texturas y el carácter de cada superficie. Las prendas evocan una conexión con lo esencial, a través de materiales y técnicas que aportan riqueza visual y una sensación de naturalidad.
El segundo capítulo se adentra en el universo del denim para destacar el valor del trabajo artesanal. Los procesos manuales, los acabados vintage, los lavados especiales y las técnicas de reserva de color transforman piezas reconocibles en diseños con carácter propio.
Finalmente, el tercer capítulo lleva la colección hacia una dimensión más sofisticada. Las siluetas escultóricas, los drapeados, las asimetrías y las estructuras inspiradas en la sastrería revelan una construcción más compleja, en la que el diseño y el oficio adquieren protagonismo. Esta parte de la propuesta explora el potencial de las formas para transformar prendas esenciales y llevarlas hacia nuevas interpretaciones.
La propuesta cromática parte de una base de tonos neutros, entre ellos marfil, negro y beige, que se complementa con acentos de burgundy, verde militar y chocolate. Esta combinación permite que las texturas, los volúmenes y los acabados tengan un papel central en el resultado visual.
Los tejidos de punto, los encajes exclusivos, el crochet y las estructuras de sastrería conviven con detalles que aportan personalidad a las prendas. Flecos, perlas, botones de inspiración napoleónica, bordados gráficos y accesorios cuidadosamente desarrollados enriquecen la propuesta y refuerzan la idea de transformación que atraviesa toda la colección.
METAMORFOSIS es una invitación a cuestionar las etiquetas y a entender que evolucionar no significa perder la esencia, sino descubrir nuevas maneras de expresarla. Una propuesta que reinterpreta prendas esenciales a través de volúmenes, asimetrías y mezclas de materiales.
La colaboración reúne el universo de Ela, una marca que ha acompañado durante más de dos décadas la evolución de la moda femenina en Colombia, con la mirada creativa de Andrea Agudelo, emprendedora, autora y fundadora de Mandalas para el Alma. Juntas construyeron una narrativa en la que el diseño y la autenticidad se encuentran para celebrar la libertad de ser distintas en cada etapa de la vida.