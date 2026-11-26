La colección juega precisamente con ese encuentro entre generaciones. Para quienes crecieron durante los 2000, algunas de estas prendas evocan una época marcada por los videoclips, las celebridades y las tendencias que circulaban entre la televisión, las revistas y la música. Para quienes llegaron después, el Y2K funciona como un lenguaje visual que pueden incorporar a su propio estilo. La intención no es reproducir los looks de entonces, sino tomar sus elementos más reconocibles y darles una lectura actual.