Moda
El regreso de los 2000 vuelve al armario
Baby tees, pantalones cargo, jeans baggy y transparencias recuperan los códigos de una década que sigue inspirando a la moda.
¿Por qué hay décadas que se resisten a quedarse en el pasado? Los años 2000 son una de ellas. Su música, sus referentes de la cultura pop y, especialmente, su manera de vestir siguen apareciendo en las tendencias actuales.
Los pantalones de tiro bajo, las siluetas holgadas, los tops ajustados y los estampados llamativos regresaron a los armarios con una nueva lectura, mientras las generaciones que vivieron aquella época reconocen en estas prendas algunos de sus recuerdos de estilo.
Esa nostalgia es el punto de partida de Flashy x SUMAS: Volviendo al pasado, una colección que reúne 14 referencias inspiradas en la estética Y2K. La propuesta de la marca colombiana y la fintech recupera algunos de los códigos más reconocibles de aquella década y los adapta a las formas de vestir de hoy en día.
La selección reúne prendas que reflejan distintas facetas de la moda dosmilera. Por ejemplo, las camisetas de rayas tipo baby tee. También los polos deportivos que conviven con pantalones cargo y jeans baggy. A su vez, aparecen blusas de encaje, transparencias, tops tipo corsé, estampados de animal print y minifaldas. Una mezcla de referencias deportivas, casuales y atrevidas que recupera el espíritu despreocupado y experimental de aquellos años.
La colección juega precisamente con ese encuentro entre generaciones. Para quienes crecieron durante los 2000, algunas de estas prendas evocan una época marcada por los videoclips, las celebridades y las tendencias que circulaban entre la televisión, las revistas y la música. Para quienes llegaron después, el Y2K funciona como un lenguaje visual que pueden incorporar a su propio estilo. La intención no es reproducir los looks de entonces, sino tomar sus elementos más reconocibles y darles una lectura actual.
La nostalgia también se viste
La presentación de la colección tuvo lugar el 19 de noviembre en Paréntesis, discoteca ubicada en Provenza, Medellín. En alianza con Belisario, las marcas plantearon una experiencia inmersiva alrededor de la cultura pop de los años 2000. En lugar de organizar un desfile tradicional, propusieron una exhibición de las prendas acompañada de distintos espacios inspirados en aquella década.
La experiencia incluyó una estación de maquillaje a cargo de Glam Bar by Kloi, un cuarto de fotografías con estética Y2K y una ambientación musical que recuperó algunos de los referentes sonoros de la época. La convocatoria reunió a creadores de contenido, medios de comunicación, clientes VIP e invitados especiales en un encuentro pensado para llevar el concepto de la colección más allá de la ropa.
La colaboración también incorpora una dimensión comercial. Flashy estuvo a cargo del desarrollo creativo y de producto, mientras SUMAS acompañó la estrategia de marca y la experiencia de compra mediante Crédito SUMAS. La colección tiene precios entre $69.900 y $169.900 y está disponible en las tiendas físicas y la tienda online de Flashy.
Con esta alianza, ambas marcas se acercan a una tendencia que sigue encontrando espacio en la moda: recuperar referencias del pasado para darles nuevos usos en el presente. Los 2000 vuelven en forma de siluetas, estampados y prendas que recuerdan una época, pero que hoy encuentran su lugar en armarios con códigos propios.