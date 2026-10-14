El color de la temporada: cómo combinar el borgoña con estilo

Y es que el burgundy, como también se le conoce, tiene algo especial porque llama la atención sin resultar estridente y aporta un aire sofisticado incluso a los conjuntos más sencillos. Aunque suele asociarse con los meses fríos y otoñales, no hace falta esperar a una ocasión invernal para llevarlo. Puedes incorporarlo a tu día a día con un bolso, unos zapatos o un suéter, o apostar por un look completo si te gusta experimentar con tu clóset. La clave está en encontrar combinaciones que funcionen con las prendas que ya tienes en el armario.