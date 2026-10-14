Moda
El color de la temporada: cómo combinar el borgoña con estilo
Entre accesorios de cuero, prendas de sastrería y tejidos elaborados, este tono nos demuestra que los colores intensos también pueden formar parte de un armario cotidiano.
No necesitas más señales para saber que el borgoña es el color de moda y para darle una oportunidad en tu armario. Incluso Apple lo sabe, pues acaba de ponerlo sobre la mesa como el color estrella de su más reciente lanzamiento, una apuesta que confirma el atractivo de un color que también se ha ganado un lugar privilegiado en las colecciones de moda de otoño-invierno.
Miu Miu lo llevó a la sastrería, mientras Louis Vuitton apostó por abrigos en esta gama y Hermès exploró sus matices más profundos en prendas y accesorios de cuero. En otras colecciones, apareció en bolsos, zapatos y piezas que contrastaban con tonos neutros. Las diferentes propuestas demostraron que no se trata de un color reservado para ocasiones especiales; puede ser el protagonista de un outfit para el día a día si le añades ese pop de color que les da una nueva vida a las prendas de siempre.
Y es que el burgundy, como también se le conoce, tiene algo especial porque llama la atención sin resultar estridente y aporta un aire sofisticado incluso a los conjuntos más sencillos. Aunque suele asociarse con los meses fríos y otoñales, no hace falta esperar a una ocasión invernal para llevarlo. Puedes incorporarlo a tu día a día con un bolso, unos zapatos o un suéter, o apostar por un look completo si te gusta experimentar con tu clóset. La clave está en encontrar combinaciones que funcionen con las prendas que ya tienes en el armario.
El accesorio cool que tus jeans estaban esperando
Si todavía no estás segura de llevar este color en una prenda grande, empieza por los accesorios.
Un bolso borgoña puede darle un giro a la clásica y confiable combinación de jeans, camiseta blanca y blazer negro que probablemente ya has usado cientos de veces. Es así como no necesitas cambiar todo el conjunto para que se sienta diferente y elevado.
Los diseños estructurados combinan muy bien con looks de oficina y prendas de sastrería, mientras que los bolsos de hombro más relajados acompañan conjuntos informales. También puedes jugar con los acabados: el cuero liso aporta una apariencia pulida, mientras que las texturas grabadas o acolchadas añaden interés sin necesidad de recurrir a estampados.
Borgoña y neutros también son una combinación que nunca falla. Negro, gris, beige y marfil son algunos de los mejores aliados de este tono. Son colores fáciles de combinar y permiten que el borgoña destaque sin que el conjunto se vea recargado.
Para un día de trabajo, por ejemplo, prueba con un suéter borgoña, añádele un pantalón gris de corte recto y mocasines negros. Si buscas algo más ligero, una blusa en tono vino con pantalón marfil y accesorios dorados es una buena opción para una comida o una salida en la tarde. También puedes llevar una falda borgoña con una camisa blanca y botas oscuras; una combinación sencilla que funciona sin demasiadas vueltas.
¿Te atreves a llevarlo de pies a cabeza? El total look más top
Vestir de un solo color no significa que todas las prendas deban tener exactamente el mismo tono. De hecho, la idea es mezclar borgoñas más oscuros con matices cercanos al vino o al ciruela, lo que hace que el conjunto tenga más profundidad.
Una alternativa es combinar un pantalón borgoña con un suéter en un tono similar y sumar un abrigo negro o gris. Para una ocasión especial, un vestido en esta gama puede ser suficiente por sí solo; unos zapatos negros, un bolso pequeño o accesorios metálicos completan el look sin competir con el color.
Si prefieres una apuesta más discreta, puedes reservarlo para la parte inferior del conjunto y combinarlo con una camisa blanca, una camiseta gris o un tejido en color crema.
Unos zapatos borgoña son una manera práctica de probar la tendencia sin cambiar demasiado tu forma de vestir. Los mocasines funcionan con jeans rectos, pantalones sastre y faldas midi; los botines aportan un toque de color a los conjuntos de tonos neutros, y unos tacones en esta gama pueden acompañar tanto un vestido negro como un pantalón de vestir.
Para que se integren con naturalidad, no tienes que buscar un bolso exactamente del mismo color. Puedes dejar que los zapatos sean el único acento del look o repetir el tono en un cinturón, una cartera pequeña o algún detalle del estampado de una prenda.
Rosa, azul y verde: otras mezclas para probar
El borgoña no tiene por qué quedarse siempre junto al negro o al beige. Si quieres salir de las combinaciones habituales, prueba llevarlo con rosa pálido: una falda vino con un suéter rosa claro, por ejemplo, crea un contraste delicado sin perder fuerza.
El azul claro también funciona bien, especialmente en camisas de algodón o denim. Para un resultado más otoñal, el verde oliva o verde menta también son otras opciones interesantes, sobre todo cuando aparecen en chaquetas, pantalones o prendas de punto. En estas mezclas, lo más sencillo es elegir dos colores protagonistas y dejar que los accesorios acompañen.
Al final, no necesitas renovar el armario para sumarte a la tendencia. Un bolso, unos zapatos o una prenda que puedas combinar de distintas maneras es suficiente para empezar. El borgoña tiene la ventaja de funcionar tanto en pequeños detalles como en conjuntos completos, así que puedes llevarlo a tu ritmo y adaptarlo a tu estilo.