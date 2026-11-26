Moda
ANTHIAS, la nueva silueta del trópico colombiano
La marca celebró sus 10 años con una presentación de más de 50 looks en uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá.
La Torre Colpatria fue el escenario elegido por ANTHIAS para celebrar una década de trabajo alrededor de la moda y la identidad tropical. En medio del paisaje urbano de Bogotá, la firma colombiana presentó Ciudad del Trópico, una colección de 55 looks que marcó un nuevo capítulo en su trayectoria y llevó a la pasarela una interpretación contemporánea de los paisajes y símbolos que han acompañado su historia.
Fundada en 2016 por el diseñador y director creativo Marco M. Emiliani, la marca comenzó con una propuesta masculina vinculada al beachwear. Con los años amplió su universo hacia las colecciones femeninas, el resortwear y el lifestyle. Ahora, con esta presentación, dio un paso hacia el ready-to-wear y llevó su inspiración tropical a prendas pensadas para una vida más urbana y versátil.
La colección reunió siluetas fluidas y estructuradas, vestidos largos, pantalones amplios, transparencias, capas y flecos. Los estampados orgánicos compartieron protagonismo con lentejuelas y acabados metalizados, en una paleta de marrones, tonos tierra, verde oliva, negro, dorado y cobre. Las palmeras, uno de los símbolos más reconocibles de ANTHIAS, aparecieron reinterpretadas en texturas, volúmenes y formas que acercaron la naturaleza a los códigos de la ciudad.
«Durante estos diez años, las palmeras han sido una constante. Han cambiado las colecciones, los materiales, los mercados y las formas de presentar la marca, pero siempre hemos encontrado la manera de volver a ese símbolo y descubrir algo nuevo en él», explicó Emiliani.
La elección de la Torre Colpatria también tuvo un sentido visual. La arquitectura del edificio y su presencia en el imaginario bogotano ofrecieron un contraste con la inspiración orgánica de la firma.
La pasarela hizo parte de una experiencia que incluyó una exposición fotográfica hasta el piso 46, intervenciones visuales en los ascensores, instalaciones textiles y un espacio pop-up de Malva. Así, la moda compartió escenario con otras expresiones creativas y amplió el recorrido más allá de la presentación de la colección.
La fotografía tuvo un lugar central en el proyecto, con la participación de Betancisco, Mariana, Robin, Didier, Juan Guzmán, Nicolás Cifuentes, Brian Rodríguez, Andrés Quintero, Sebastián Cobas, Ortiz Arenas y Juan Camilo Pérez. La música estuvo a cargo de Olga Lucía Vives.
También participaron marcas y creadores invitados a través de ANTHIAS y sus amigos, una iniciativa que reunió propuestas como Maglione, Stivali, Elor, Court, Ruedo, Pietre, New Anchor, Tramadas, Amarpo, Enrique García y Mario Hernández.
La celebración coincidió con una etapa de expansión para la firma. Después de participar en plataformas como Colombiamoda, Bogotá Fashion Week y MOMAD Madrid, ANTHIAS proyecta su crecimiento hacia mercados como Miami, Los Ángeles, Ciudad de México, Madrid y el Mediterráneo.
Su apuesta combina colecciones cápsula vinculadas a momentos culturales y colaboraciones especiales con líneas de calendario dirigidas al mercado mayorista internacional.
Diez años después de su nacimiento, la marca llevó a la Torre Colpatria una colección que mira hacia adelante sin abandonar los referentes que le dieron origen. En Ciudad del Trópico, las palmeras dejaron atrás la orilla del mar para ocupar el paisaje de la capital y encontrar nuevas formas de aparecer en la moda colombiana.