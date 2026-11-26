La Torre Colpatria fue el escenario elegido por ANTHIAS para celebrar una década de trabajo alrededor de la moda y la identidad tropical. En medio del paisaje urbano de Bogotá, la firma colombiana presentó Ciudad del Trópico, una colección de 55 looks que marcó un nuevo capítulo en su trayectoria y llevó a la pasarela una interpretación contemporánea de los paisajes y símbolos que han acompañado su historia.