-Padova encuentra el lujo entre las palmas de cera y los oficios artesanales de Colombia

De ese encuentro entre diseño y tradición nace una de las piezas insignia de la temporada: La Hilandera, parte de una cápsula de alta artesanía de solo dos ejemplares certificados, junto al Cinturón Andes. Confeccionada en cuero bovino, bordada a mano en rafia y rematada con un herraje personalizado con baño galvánico en oro, La Hilandera reúne diez horas de trabajo y el conocimiento de once personas. Una pieza que rinde homenaje a las mujeres que han preservado el arte de la guarnilería a lo largo del tiempo.