Moda
Padova encuentra el lujo entre las palmas de cera y los oficios artesanales de Colombia
La firma colombiana presenta Cocora, una oda al paisaje del Eje Cafetero.
En el Valle del Cocora, las palmas de cera dibujan una de las imágenes más reconocibles de Colombia. Fue en este paisaje del Eje Cafetero, en el Parque Natural Bosque de Palmas, donde Padova presentó su colección Fall/Winter 2026. Una elección que habla del rumbo de la firma: mirar hacia sus raíces y encontrar en los paisajes, los materiales y los oficios colombianos nuevas formas de expresión para la moda.
Bajo el nombre de COCORA, la propuesta de la firma colombiana va más allá de la inspiración paisajística. Es una forma de volver la mirada hacia el país, sus oficios y las manos que mantienen vivas tradiciones que pasan de generación en generación. Una colección en la que la sofisticación se encuentra precisamente en aquello que nos pertenece.
Entre sus apuestas más interesantes está la antotipia, una técnica que utiliza pigmentos fotosensibles de origen natural, como la cúrcuma, para crear estampados a partir de la exposición a la luz solar. El resultado son texturas irrepetibles en las que el tiempo, la naturaleza y hasta las imperfecciones participan en el proceso creativo.
La rafia también ocupa un lugar protagónico. Trabajada y bordada a mano, hebra por hebra, transforma cinturones, faldas, ponchos y accesorios en piezas que reivindican el valor del trabajo artesanal. Una exploración que encuentra uno de sus puntos más especiales en el guarniel, reinterpretado en cuero, bordados en rafia y acabados manuales en un taller familiar de Jericó, Antioquia.
De ese encuentro entre diseño y tradición nace una de las piezas insignia de la temporada: La Hilandera, parte de una cápsula de alta artesanía de solo dos ejemplares certificados, junto al Cinturón Andes. Confeccionada en cuero bovino, bordada a mano en rafia y rematada con un herraje personalizado con baño galvánico en oro, La Hilandera reúne diez horas de trabajo y el conocimiento de once personas. Una pieza que rinde homenaje a las mujeres que han preservado el arte de la guarnilería a lo largo del tiempo.
Por su parte, el Cinturón Andes encuentra su inspiración en la cestería del Quindío y las tradicionales canastas cafeteras. Sus tiras de cuero se entrelazan artesanalmente en una reinterpretación contemporánea de los tejidos que forman parte de la memoria de esta región.
La colección busca mostrar otra forma de entender el lujo colombiano, a partir de lo que tenemos cerca: nuestros paisajes, los materiales naturales y los oficios que hacen parte de nuestra historia.