-New York Fashion Week bajo otra mirada

Cuero, bordados, tejidos y referencias al arriero antioqueño dieron forma a una propuesta que conecta la tradición artesanal con el lenguaje urbano del artista. La experiencia, que también incluyó espacios de personalización y grabado láser, convirtió la tienda temporal en un punto de encuentro entre moda, música y cultura colombiana. Registramos los detalles de esta visita con nuestras gafas Ray-Ban, una compañía para recorrer la ciudad y capturar algunos de sus momentos más interesantes.