Moda

New York Fashion Week bajo otra mirada

Redacción Fucsia, 14/10/2026

Recorrimos la ciudad para descubrir tres experiencias que conectaron la cultura urbana de J Balvin, el universo artístico de Bvlgari y el talento colombiano de Raúl Peñaranda a través de las Ray-Ban Meta.

J Balvin y Vélez: el sello colombiano conquista Nueva York - Foto tomada con Ray Ban Meta
J Balvin y Vélez: el sello colombiano conquista Nueva York - Foto tomada con Ray Ban Meta - Foto: Fucsia

Durante la Semana de la Moda de Nueva York, recorrimos la ciudad para descubrir tres experiencias que conectaron la cultura urbana, el arte y el diseño con una mirada colombiana. Desde la colaboración de J Balvin y Vélez en SoHo, pasando por la instalación artística de Bvlgari en High Line, hasta la pasarela de Raúl Peñaranda, cada encuentro reveló una forma distinta de entender la creatividad y el lujo contemporáneo.

Acompañamos este recorrido con las Ray-Ban Meta, Gracias a su cámara integrada, permiten capturar fotos y videos desde una perspectiva en primera persona, mientras que sus altavoces abiertos y micrófonos facilitan escuchar música, atender llamadas e interactuar con el entorno sin dejar de estar presentes.

J Balvin y Vélez: Colombia conquista SoHo

En medio del movimiento de la Semana de la Moda, llegamos a SoHo para conocer Artisan Gang in The City, la colaboración entre J Balvin y Vélez que llevó una interpretación contemporánea de la identidad colombiana al corazón de Nueva York.

Artesanía colombiana con espíritu urbano: J Balvin y Vélez llegó a SoHo en NYFW - Foto tomada con Ray Ban Meta
Artesanía colombiana con espíritu urbano: J Balvin y Vélez llegó a SoHo en NYFW - Foto tomada con Ray Ban Meta | Foto: Fucsia

Cuero, bordados, tejidos y referencias al arriero antioqueño dieron forma a una propuesta que conecta la tradición artesanal con el lenguaje urbano del artista. La experiencia, que también incluyó espacios de personalización y grabado láser, convirtió la tienda temporal en un punto de encuentro entre moda, música y cultura colombiana. Registramos los detalles de esta visita con nuestras gafas Ray-Ban, una compañía para recorrer la ciudad y capturar algunos de sus momentos más interesantes.

J Balvin y Vélez: el sello colombiano conquista Nueva York - Foto tomada con Ray Ban Meta
J Balvin y Vélez: el sello colombiano conquista Nueva York - Foto tomada con Ray Ban Meta | Foto: Fucsia

Bvlgari: el universo Serpenti se encuentra con el arte

Durante la semana de NYFW, Bvlgari presentó en Nueva York auruBOROS – Urban Memory and Collective Dream, una instalación artística que llevó el emblemático motivo de la serpiente a una escala monumental. Ubicada en el entorno de High Line, la obra del colectivo berlinés Plastique Fantastique exploró el encuentro entre arquitectura, arte y paisaje urbano.

Bvlgari transformó Nueva York con una serpiente monumental durante NYFW - Foto tomada con Ray Ban Meta
Bvlgari transformó Nueva York con una serpiente monumental durante NYFW - Foto tomada con Ray Ban Meta | Foto: Fucsia

La presentación hizo parte de Serpenti Infinito, el proyecto de la casa italiana que reinterpreta uno de sus símbolos más reconocibles a través de diferentes expresiones artísticas. Una experiencia en la que la alta joyería salió de sus vitrinas para dialogar con la ciudad y que también nos permitió descubrir otra faceta del lujo contemporáneo.

Raúl Peñaranda: moda, memoria y raíces colombianas

La presencia colombiana también tuvo un lugar destacado en la pasarela de Raúl Peñaranda, quien presentó Aroma, una colección Primavera-Verano 2027 inspirada en los recuerdos, las raíces y las sensaciones que nos conectan con el hogar.

La propuesta reunió sus diseños femeninos con el debut de su primera línea masculina, confeccionada con tejidos naturales y una mirada que combina comodidad y elegancia. El aroma del café, la memoria familiar y el lugar de origen fueron parte del universo conceptual de una presentación que reafirmó la presencia del diseñador en el calendario neoyorquino.

Raúl Peñaranda llevó los recuerdos y las raíces colombianas a NYFW
Raúl Peñaranda llevó los recuerdos y las raíces colombianas a NYFW - Tomada Ray Ban Meta | Foto: Fucsia

Tres experiencias distintas que muestran cómo la Semana de la Moda de Nueva York va más allá de las pasarelas: es también un espacio donde convergen la cultura, el arte, el lujo y las historias que conectan a Colombia con el mundo.

-Padova encuentra el lujo entre las palmas de cera y los oficios artesanales de Colombia
-New York Fashion Week bajo otra mirada
ModaTendenciasEstilo
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas