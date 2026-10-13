Ligereza, movimiento y cuerpo: así imagina Louis Vuitton el futuro

Para cerrar la Semana de la Moda de París, el director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton presentó su propuesta Primavera-Verano 2027 bajo una palabra que podría parecer propia de una clase de ingeniería, Ergonomie. El concepto parte de la relación entre objeto, cuerpo y acción. En las notas de la colección, la maison plantea ropa diseñada desde el cuerpo que la habita y no desde una silueta externa que intenta imponerle una estructura.