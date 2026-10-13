Moda
Ligereza, movimiento y cuerpo: así imagina Louis Vuitton el futuro
La propuesta se rige por materiales ultraligeros, siluetas fluidas y una mirada al diseño funcional que conecta el legado viajero de la maison con las necesidades de una mujer contemporánea.
34 carros futuristas suspendidos sobre la Cour Carrée del Louvre parecían esperar el momento ideal para despegar. Debajo, en lugar de una pasajera rumbo a un destino de ciencia ficción, apareció una modelo vestida con chiffon, seda, punto y cuero ligero. La escena tenía algo de Los Supersónicos, pero Nicolas Ghesquière estaba pensando en un futuro más cercano y posible, uno en el que el cuerpo necesita espacio para moverse y la ropa aprende a acompañarlo.
Para cerrar la Semana de la Moda de París, el director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton presentó su propuesta Primavera-Verano 2027 bajo una palabra que podría parecer propia de una clase de ingeniería, Ergonomie. El concepto parte de la relación entre objeto, cuerpo y acción. En las notas de la colección, la maison plantea ropa diseñada desde el cuerpo que la habita y no desde una silueta externa que intenta imponerle una estructura.
La idea resulta especialmente interesante viniendo de Ghesquière. Durante buena parte de su trayectoria, su lenguaje en Louis Vuitton ha estado asociado con volúmenes estructurados, superficies técnicas, referencias futuristas y una silueta construida casi como arquitectura. Esta vez conserva esa fascinación por el futuro, pero cambia la pregunta. En lugar de imaginar cómo se vestirá una mujer dentro de varias décadas, parece preguntarse qué necesita su cuerpo para vivir mejor en el futuro próximo.
El futuro se siente ligero
La paradoja estaba en el escenario. Mientras los carros voladores representaban una ciudad etérea, las prendas buscaban algo mucho más físico: respirar, desplazarse, caer, plegarse.
La colección abandona buena parte de la rigidez asociada con la sastrería tradicional. Las chaquetas pierden capas internas, los vestidos siguen el cuerpo sin aprisionarlo y los tejidos adquieren una movilidad que hace que cada pieza cambie ligeramente cuando la modelo camina. Podría describirse esta nueva dirección con un enfoque body-first, gracias al desplazamiento de Ghesquière hacia una estética más fluida y corporal.
La colección habla de una estructura que permanece mientras desaparece la rigidez. La ropa se comporta como una anatomía flexible, adaptándose a los contornos del cuerpo a medida que este cambia de posición. Esa búsqueda llevó a la maison hacia prendas que parecen sencillas a primera vista, pero que esconden una construcción mucho más compleja.
Ahí aparece una de las claves de la propuesta. La ligereza no significa ausencia de diseño. Al contrario, conseguir que una prenda parezca casi ingrávida exige trabajar precisamente en aquello que normalmente no vemos.
Chiffon doble y triple, carrés de seda, mezclas de seda y cashmere, punto y cueros finos forman parte de la nueva ecuación. La selección de materiales busca reducir peso y permitir que las prendas acompañen los movimientos del cuerpo. La sastrería también entra en ese proceso, pues las capas internas desaparecen y las construcciones tradicionales se simplifican.
Sobre la pasarela aparecieron vestidos ceñidos y fluidos, piezas de tirantes, faldas y pantalones en tonos tan ligeros como sus estructuras, con amplias aberturas, prendas semitransparentes y chaquetas que parecían tener mucho menos peso del que normalmente asociamos con la construcción de lujo.
El cuerpo adquiere así un protagonismo diferente. No funciona como una estructura que la ropa debe corregir, sino como el punto de partida del diseño mismo. Esta aproximación también tiene algo de contemporáneo en términos culturales. Después de años de prendas pensadas para producir una silueta específica, la moda está explorando con mayor interés la comodidad, la movilidad y la posibilidad de que una misma pieza acompañe diferentes situaciones.
En París, Louis Vuitton se sumó a una conversación que también apareció en otras pasarelas de esta temporada, desde Miu Miu hasta Chanel, alrededor de prendas más flexibles y fáciles de habitar.
El contraste entre las prendas y la decoración fue deliberado
James Chinlund, colaborador habitual de Ghesquière, convirtió la Cour Carrée del Louvre en una especie de ciudad alternativa. Sobre el espacio urbano aparecieron coches conceptuales suspendidos a diferentes alturas, algunos con referencias al emblemático Damier de Louis Vuitton.
Esa contradicción ayudó a explicar la colección. En medio de un paisaje estático, las prendas eran las responsables de generar movimiento. Una modelo podía atravesar el escenario con un vestido vaporoso mientras sobre su cabeza flotaba un automóvil imaginario.
La propia maison describe esa escenografía como un paisaje urbano interrumpido por figuras singulares, comparables con una pluma o un globo que atraviesan un entorno detenido. La intención era amplificar el impacto de un cuerpo que se desplaza.
El director creativo no abandonó por completo los códigos que han construido su lenguaje en Louis Vuitton. El futurismo sigue ahí. También la experimentación con materiales y la fascinación por las formas que parecen pertenecer a otro tiempo. Lo que cambia es la relación entre esas ideas y el cuerpo.
Incluso los accesorios parecen funcionar como contrapunto. Algunos elementos metálicos, como los cristales que cubrían el rostro de algunas modelos, y piezas de inspiración futurista aportan peso visual a prendas deliberadamente ligeras, creando una tensión entre lo que parece pesado y lo que realmente lo es.
La colección termina planteando una pregunta que parece cada vez más pertinente para la moda: ¿qué significa vestir el futuro cuando el futuro ya está ocurriendo? La maison responde sin abandonar la imaginación que ha marcado su trayecto, pero con una idea mucho más física. El futuro puede estar en un coche flotando sobre el Louvre, sí.
También puede estar en un vestido que pesa casi nada, en una chaqueta que permite respirar o en una prenda que entiende que el cuerpo no permanece quieto. Esta vez, Louis Vuitton no necesitó viajar demasiado lejos para encontrarlo. Le bastó con mirar cómo se mueve una mujer.