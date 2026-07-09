Zendaya apuesta por un diseño hecho a la medida de Louis Vuitton para su premiere en París

Su más reciente aparición en la premiere de The Odyssey, en París, volvió a demostrarlo. Para la ocasión vistió un diseño personalizado de Louis Vuitton, firmado por el director creativo de las colecciones femeninas de la maison, Nicolas Ghesquière. El vestido blanco de silueta columna incorpora delicados paneles de encaje, una abertura en el abdomen, una pronunciada abertura lateral y una larga cola, mientras que un bolero estructurado de volantes aporta dramatismo al conjunto. El look, que estuvo 800 horas en confección, se completó con stilettos blancos y joyería de Messika.