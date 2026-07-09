Moda
Zendaya apuesta por un diseño hecho a la medida de Louis Vuitton para su premiere en París
Para el estreno de The Odyssey, la actriz apareció con un diseño personalizado de la maison francesa que llevó 800 horas de confección.
Las giras promocionales de películas se han convertido en verdaderas narrativas visuales, donde cada aparición responde a un concepto, dialoga con la historia que se está contando y demuestra que la moda también puede ser una extensión del personaje. Pocas figuras han entendido ese lenguaje a la perfección como Zendaya.
La actriz ha transformado cada press tour en una sucesión de referencias históricas, homenajes a grandes diseñadores y piezas creadas especialmente para ella, consolidándose como una de las celebridades con mayor influencia en la conversación fashion global.
Su más reciente aparición en la premiere de The Odyssey, en París, volvió a demostrarlo. Para la ocasión vistió un diseño personalizado de Louis Vuitton, firmado por el director creativo de las colecciones femeninas de la maison, Nicolas Ghesquière. El vestido blanco de silueta columna incorpora delicados paneles de encaje, una abertura en el abdomen, una pronunciada abertura lateral y una larga cola, mientras que un bolero estructurado de volantes aporta dramatismo al conjunto. El look, que estuvo 800 horas en confección, se completó con stilettos blancos y joyería de Messika.
Más allá del vestido, el diseño escondía un guiño a la historia de la moda. Ghesquière recurrió a su propio archivo para reinterpretar una propuesta presentada por Balenciaga Primavera-Verano 2006, cuando aún dirigía la firma española. Dos décadas después, el diseñador revisitó aquella silueta para adaptarla a Zendaya, fusionando elementos románticos, referencias barrocas y una estética contemporánea que acompañó la narrativa mitológica de la película.
El resultado no fue casual. Detrás de la imagen de Zendaya continúa estando Law Roach, el estilista con quien mantiene una de las colaboraciones más exitosas de la industria. Aunque Roach anunció su retiro del estilismo de celebridades en 2023, nunca dejó de trabajar con la actriz, con quien ha construido una relación creativa que supera la década y que ha redefinido la forma en que las estrellas utilizan la moda durante las promociones cinematográficas.
La estrategia volvió a hacerse evidente durante la gira de The Odyssey. Por ejemplo, en Londres, Zendaya apareció con un impactante vestido de alta costura de Schiaparelli, inspirado en esculturas clásicas y acompañado por un peinado de inspiración griega, mientras que para el photocall eligió un vestido blanco personalizado de Jacquemus y unos pendientes elaborados con discos de entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, reforzando la estética mitológica que acompaña la película de Christopher Nolan.
Lejos de elegir prendas únicamente por su espectacularidad, Zendaya y Law Roach parecen construir un relato donde cada look aporta una nueva capa al universo de la película. Ya ocurrió con Dune, donde predominaban las referencias futuristas; con Challengers, a través de guiños al tenis; y ahora con The Odyssey, donde la inspiración proviene de las diosas griegas, la alta costura y los archivos históricos de la moda.
En una industria donde las alfombras rojas duran apenas unos minutos, Zendaya ha conseguido algo poco común: convertir cada aparición en una conversación sobre diseño, historia y creatividad. Es así como la actriz nos demuestra que un buen estilismo puede ser una herramienta narrativa tan poderosa como la propia película que está promocionando.