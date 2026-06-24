Louis Vuitton navega hacia una nueva era del dandy

La ola es el gran ecualizador: un movimiento universal que conecta a quienes buscan en el mar una fuerza transformadora, un ritmo y una forma de pertenecer. Bajo esta idea, Louis Vuitton presenta su Colección Masculina Primavera-Verano 2027, donde Pharrell Williams convierte el océano en un territorio de inspiración y el surf en un lenguaje que trasciende fronteras, culturas y generaciones. La marea se convierte en metáfora de vida, movimiento y conexión con la naturaleza, mientras la colección se muestra como una declaración de equilibrio entre el mundo urbano y la libertad de la costa.