Moda
Louis Vuitton navega hacia una nueva era del dandy
Pharrell Williams transforma el universo del surf en una expresión de lujo, artesanía y elegancia despreocupada para la colección masculina Primavera-Verano 2027.
La ola es el gran ecualizador: un movimiento universal que conecta a quienes buscan en el mar una fuerza transformadora, un ritmo y una forma de pertenecer. Bajo esta idea, Louis Vuitton presenta su Colección Masculina Primavera-Verano 2027, donde Pharrell Williams convierte el océano en un territorio de inspiración y el surf en un lenguaje que trasciende fronteras, culturas y generaciones. La marea se convierte en metáfora de vida, movimiento y conexión con la naturaleza, mientras la colección se muestra como una declaración de equilibrio entre el mundo urbano y la libertad de la costa.
En esta nueva narrativa masculina, los códigos del surf dialogan con la figura del dandy contemporáneo. Pharrell Williams retoma su característica visión de una elegancia poco convencional para crear una silueta que mezcla sofisticación relajada, espíritu viajero y artesanía excepcional. Las texturas hechas a mano, los detalles inspirados en el universo marino y la estética bohemia de la cultura surf se encuentran con el savoir-faire de Louis Vuitton para dar forma a un guardarropa pensado para un hombre que se mueve entre la ciudad, la aventura y el horizonte.
La colección explora el encuentro entre la precisión de la sastrería y la energía imperfecta del océano. Trajes de neopreno técnico conviven con tejidos de alto rendimiento, mientras materiales envejecidos, acabados desgastados y efectos visuales juegan con la percepción. A través del dominio artesanal de la Maison, Pharrell transforma elementos cotidianos del vestuario surfista en piezas de lujo, donde cada textura revela una historia y cada detalle celebra la innovación.
El espectáculo fue concebido como una experiencia sensorial donde moda, música y naturaleza se encuentran. Una caravana plateada, reinventada bajo la mirada creativa de Pharrell Williams, apareció como un refugio nómada junto a las dunas, un espacio suspendido entre el paisaje y el movimiento de las olas. Con una puesta en escena cinematográfica y una banda sonora creada desde el universo musical del director creativo, Louis Vuitton reafirma su visión del hombre moderno: libre, sofisticado y en constante exploración.
Más allá de la estética, la colección también refleja una conexión profunda con la protección del océano. Inspirado por el espíritu del mar que atraviesa la propuesta, Louis Vuitton apoya iniciativas de restauración de arrecifes de coral en la Polinesia Francesa como parte de su compromiso con la sostenibilidad. Así, la Primavera-Verano 2027 no solo celebra la belleza del océano, sino también la responsabilidad de preservar el mundo que inspira esta nueva era del dandy.