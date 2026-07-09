Moda
Cali abre el camino hacia Colombiamoda 2026 con un recorrido por el talento regional
La capital del Valle del Cauca será el escenario de un pre show que destacará el diseño, la creatividad y la capacidad productiva de uno de los ecosistemas de moda más importantes del país.
Durante años, cuando se hablaba de moda colombiana, la conversación giraba principalmente alrededor de Medellín y Bogotá. Sin embargo, el mapa creativo del país ha comenzado a expandirse hacia otras regiones que, desde hace tiempo, vienen fortaleciendo su identidad a través del diseño, la confección, la innovación y el talento local.
El Valle del Cauca es uno de los mejores ejemplos de esa transformación. La región no solo ha consolidado una industria con capacidad productiva y vocación exportadora, sino que también ha construido un sello propio donde conviven el diseño de autor, la creatividad y una riqueza cultural que hoy le permiten competir como uno de los ecosistemas de moda más relevantes de Colombia.
Con esa visión, Inexmoda eligió a Cali como el escenario donde comienza el camino hacia Colombiamoda 2026. Después de llevar este formato de presentación previa a ciudades como Nueva York y Miami, la organización realizará el 8 y 9 de julio un recorrido por algunos de los espacios, empresas y marcas que reflejan el crecimiento del denominado Uniqueness del Valle del Cauca.
La iniciativa busca visibilizar el papel que ha adquirido la región dentro del Sistema Moda colombiano. Actualmente, Cali representa la tercera ciudad con mayor participación en la industria nacional, con un mercado cercano a los 203 mil millones de pesos, mientras que el Valle del Cauca impulsa un ecosistema que integra diseño, manufactura, belleza, innovación, formación de talento y una creciente proyección internacional.
“La moda comienza mucho antes de abrir las puertas de Colombiamoda. Comienza en los territorios, donde nacen las historias, el talento y las capacidades que fortalecen la proyección de Colombia ante el mundo”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, al explicar la decisión de dedicar esta antesala a una región que ha construido una identidad propia dentro de la industria latinoamericana.
Como parte de esta agenda, el pre show incluirá visitas a algunos de los protagonistas del ecosistema creativo caleño. Entre ellos se encuentran los talleres de Johanna Ortiz y Daniela Salcedo, dos diseñadoras que han llevado el diseño colombiano a escenarios internacionales; encuentros con empresas como STF Group y Recamier; un recorrido por el Distrito Creativo La Linterna; además de experiencias que resaltan la riqueza gastronómica y cultural del Pacífico colombiano.
Uno de los anuncios más importantes de la jornada será la confirmación de la participación de Studio F en Colombiamoda 2026. La marca regresará a la pasarela oficial con Faride & Gabriella Acosta. Bajo la piel, una colección inspirada en el legado de la diseñadora Faride Ramos que propone un diálogo entre tradición y contemporaneidad, reinterpretando el trabajo artesanal desde una mirada actual.
Por su parte, Recamier fue presentada como maquillador oficial de la edición número 37 de Colombiamoda, una alianza que evidencia cómo la industria de la belleza continúa fortaleciendo su vínculo con el Sistema Moda colombiano y ampliando las posibilidades creativas dentro de las pasarelas.
El recorrido concluirá con una presentación especial del diseñador Andrés Otálora, quien exhibirá su colección Resort 2027: Serena & Costera, inspirada en los paisajes colombianos y construida a partir de fibras naturales, siluetas fluidas y una interpretación contemporánea del lujo silencioso.
Con esta apuesta, Inexmoda busca seguir fortaleciendo una visión descentralizada de la moda colombiana, reconociendo que el crecimiento de la industria depende tanto de sus grandes ciudades como de los territorios que han construido identidades propias a través del diseño, la innovación y la capacidad empresarial. En ese contexto, el Valle del Cauca se perfila como uno de los principales protagonistas de la próxima edición de Colombiamoda y como un referente para el futuro del Sistema Moda nacional.