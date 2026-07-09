Cali abre el camino hacia Colombiamoda 2026 con un recorrido por el talento regional

Con esta apuesta, Inexmoda busca seguir fortaleciendo una visión descentralizada de la moda colombiana, reconociendo que el crecimiento de la industria depende tanto de sus grandes ciudades como de los territorios que han construido identidades propias a través del diseño, la innovación y la capacidad empresarial. En ese contexto, el Valle del Cauca se perfila como uno de los principales protagonistas de la próxima edición de Colombiamoda y como un referente para el futuro del Sistema Moda nacional.