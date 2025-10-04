El bienestar es gratis. Está en el aire que respiras, en el agua que bebes, en el sol que se cuela por la ventana, en la calma de cerrar los ojos un instante, en agradecer sinceramente. No necesitas nada más que tu atención para darte cuenta de que, incluso en medio del caos, siempre hay un lugar al que puedes regresar para sentirte bien.