Barranquilla, la otra capital

Y se compuso. A su ritmo, suave, con su propia cadencia, con la calma del Caribe, pero se compuso. Al río le abrieron paso y la gente fue a mirarlo como quien conoce por fin a un pariente del que le han hablado toda la vida. Hoy el Gran Malecón es el espacio público más visitado de Colombia. Gira despacio la Luna del Río, y en la orilla, en bronce, Shakira y la Toti le recuerdan a cualquiera que pase que de este puerto también se sale a conquistar el mundo. Los arroyos más bravos corren canalizados y donde estaba el basurero hay pasarelas de madera sobre la ciénaga. El Junior acaba de colgarse la undécima estrella, el Metropolitano se reconstruye para la final de la Sudamericana y en septiembre despegó el primer vuelo directo a Madrid. Hasta los zapatos de la realeza europea los diseña un barranquillero, Edgardo Osorio, el de Aquazzura. Fuimos la Puerta de Oro y ahora somos la Ventana al Mundo, que además es un monumento de vidrio en plena Circunvalar. Por primera vez desde que tengo memoria, lo mejor de Barranquilla no queda atrás.