¡La mesa está servida!

En medio de un matrimonio consolidado y después de criar a sus hijos, la inquietud creativa reclamó su ser. Fue así como su deseo de compartir la pasión por la mesa, el detalle y la hospitalidad se convirtió en una necesidad ineludible. En 2019 lanzó en redes ‘La Mesa de María P.’, un espacio pedagógico en el que enseñaba montaje, etiqueta y diseño de mesas en tiempos de pandemia. La plataforma no solo generó un movimiento en el que muchas emprendedoras domésticas tomaron parte, sino que devolvió a María Paola a los contenidos de forma muy natural.