¡La mesa está servida!
Por Redacción Fucsia
Conozca de primera mano cómo esta mujer de horizontes amplios ha trasegado por los medios la labor social y la exquisitez artística y culinaria.
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Por: María Paola Mejía
De vuelta al lugar amado
María Paola Mejía es una profesional que supo leer oportunidades en tiempos de cambio. Empezó muy joven en los medios, aprendiendo “en la cancha”, como bien señala, bajo la acuciosa mentoría de Amparo Pérez. Un significativo paso por México consolidó sus habilidades y le enseñó lecciones de resiliencia en un mercado cambiante. El aprendizaje internacional le permitió volver a Colombia con una mirada aguzada para conciliar la vida pública y la privada.
En medio de un matrimonio consolidado y después de criar a sus hijos, la inquietud creativa reclamó su ser. Fue así como su deseo de compartir la pasión por la mesa, el detalle y la hospitalidad se convirtió en una necesidad ineludible. En 2019 lanzó en redes ‘La Mesa de María P.’, un espacio pedagógico en el que enseñaba montaje, etiqueta y diseño de mesas en tiempos de pandemia. La plataforma no solo generó un movimiento en el que muchas emprendedoras domésticas tomaron parte, sino que devolvió a María Paola a los contenidos de forma muy natural.
La mesa como negocio, pedagogía y legado
El núcleo actual de la labor pública de María Paola es, naturalmente, la mesa. Este mueble tan cotidiano es para ella un lienzo que dota de sentido artístico. Durante la pandemia, su propuesta pedagógica generó un boom en lo que ella denomina “la cultura de la mesa”; muchas mujeres que perdieron ingresos hallaron allí una forma de emprender a través de la elaboración de servilleteros, mantelería y arreglos. ‘La Mesa de María P.’ Pasó muy pronto de ser una cuenta personal a convertirse en un referente latinoamericano en estilismo de mesas y experiencias gastronómicas.
La visibilidad alcanzada en tan poco tiempo le permitió experimentar con otros contenidos conexos. “Así llegaron las clases de etiqueta, de floristería aplicada a la mesa y de experiencias con público en Colombia, en la Toscana italiana y, muy pronto, en Punta Cana”, declara. Actualmente, María Paola prepara una línea de platos pintados a mano que lanzará al mercado en una apuesta por articular tradición, estética y vocación comercial. El paso de lo digital a la producción tangible muestra su capacidad para convertir contenido en oportunidades.
La familia como fuente de inspiración
Detrás de cada iniciativa hay un entramado familiar de sustento. María Paola no duda en darle crédito a su esposo, Serafino Iacono en el crecimiento de sus proyectos. “Como buen italiano, Serafino es un apasionado de la cocina”, explica. “Su figuración en mis proyectos, que al principio no consideraban involucrarlo directamente, se dio de forma espontánea y me ha hecho muy feliz”.
Pero él no es el único. También sus hijos, Gian Francesco, Michelangelo y Montserrat participan y aprenden por exposición al oficio y a la responsabilidad. Para María Paola, educar con el ejemplo es la base de su proyecto humano y empresarial. Esta neivana de fuertes convicciones es el modelo evidente de que la creatividad se sostiene con disciplina y de que la comunicación honesta es el mejor camino hacia el éxito.
Angelitos de Luz
Paralelamente a su vida mediática, María Paola construyó, junto a su esposo, una obra que revela su inquebrantable sensibilidad social: la Fundación Angelitos de Luz. Desde 2006, la institución ofrece brigadas de salud, especialmente en zonas mineras y en contextos de alta vulnerabilidad. “El Colegio Gimnasio La Salada —administrado por la fundación— educa hoy a cerca de 800 niños y niñas, y ha desarrollado una oferta bilingüe con docentes internacionales del más alto nivel”, indica María Paola. Los frutos del esfuerzo ya se recogen. La primera promoción del colegio se graduó recientemente y el proyecto educativo le está ofreciendo a la infancia local perspectivas de un futuro mejor.
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