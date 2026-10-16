La mujer no nació para sobrevivir, nació para evolucionar
Por Redacción Fucsia
Nos enseñaron a admirar a la mujer que puede con todo. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos cuánto le está costando poder con todo.
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Por: Mafe Alfonso - Club Indómitas
Hay una frase que escucho constantemente entre mujeres:
“Estoy cansada, pero estoy bien”
La decimos casi automáticamente. Dormimos mal, vivimos aceleradas, nos cuesta concentrarnos, sentimos que nuestra energía ya no es la misma y, aun así, seguimos respondiendo: “estoy bien”.
A veces pienso que las mujeres nos hemos vuelto extraordinariamente buenas para funcionar incluso cuando no estamos bien.
Y eso me inquieta.
Porque funcionar no es necesariamente estar bien. Cumplir no es necesariamente vivir bien. Y resistir no debería convertirse en nuestra definición de fortaleza.
En las últimas décadas, la conversación sobre el poder femenino estuvo enfocada, con razón, en demostrar de qué éramos capaces. Estudiamos, trabajamos, conquistamos independencia, dirigimos empresas, tomamos decisiones y entramos en espacios que antes parecían lejanos para nosotras.
Lo hicimos.
Pero, en algún momento, el “puedo hacerlo” empezó a confundirse con el “debo poder con todo”.
Y no son lo mismo.
Aprendimos a admirar a la mujer que aguanta. La que sigue aunque esté agotada. La que resuelve. La que nunca para. La que parece tener siempre energía para una responsabilidad más.
A esa mujer la llamamos fuerte.
Hoy quiero cuestionar esa definición.
Quizá ser fuerte también sea saber detenerse. Dormir. Poner un límite. Pedir ayuda. Cambiar un hábito. Reconocer que algo no está funcionando. Escuchar el cuerpo antes de que tenga que gritar para llamar nuestra atención.
Tal vez la conversación que necesitamos ahora ya no sea sobre cuánto más podemos hacer las mujeres, sino sobre en qué condiciones queremos vivir mientras lo hacemos.
Cuanto más estudio sobre bienestar, longevidad y biología femenina, más vuelve a mí una pregunta aparentemente sencilla:
¿Por qué esperamos a sentirnos mal para empezar a cuidarnos?
Quizá porque aprendimos a pensar la salud como algo que tenemos hasta que lo perdemos, y no como algo que construimos todos los días.
Somos muy buenas para reaccionar.
Consultamos cuando algo duele. Descansamos cuando el cuerpo ya no puede más. Cambiamos nuestra alimentación cuando un resultado nos preocupa. Empezamos a movernos cuando sentimos que hemos perdido fuerza. Nos interesamos por nuestras hormonas cuando comenzamos a notar cambios que no entendemos.
Pero ¿qué pasaría si aprendiéramos a cuidarnos antes de necesitar repararnos?
Para mí, ahí cambia por completo el significado del bienestar.
Porque cuidarnos no debería empezar en la enfermedad. Y tampoco debería reducirse a cómo nos vemos.
Por mucho tiempo, el cuidado femenino estuvo demasiado ligado a la estética: bajar de peso, mejorar la piel, eliminar arrugas, parecer más jóvenes.
Y no tengo ningún problema con la belleza.
Me gusta arreglarme, entrenar y sentirme bien frente al espejo. No creo que una mujer tenga que fingir que no le importa verse bonita para demostrar que es profunda o inteligente.
Pero entendí algo que cambió mi perspectiva:
La belleza puede ser una expresión del bienestar, pero nunca su medida completa.
Hoy me interesa algo mucho más ambicioso que parecer joven.
Quiero tener energía, fuerza, músculo, claridad mental y movilidad. Quiero dormir bien, aprender, crear, viajar, disfrutar y seguir cambiando. Quiero llegar a las siguientes décadas de mi vida con autonomía, curiosidad y deseo de seguir descubriendo.
No quiero solamente agregar años a mi vida. Quiero conservar tanta vida como sea posible dentro de esos años.
Y ahí es donde la longevidad dejó de parecerme una conversación sobre la vejez.
Porque la longevidad no empieza a los cincuenta. No empieza cuando aparece una enfermedad. Tampoco cuando comenzamos a preocuparnos por envejecer.
Empieza mucho antes.
Empieza con decisiones que parecen pequeñas, precisamente porque sus consecuencias todavía no podemos ver: cómo comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos, la fuerza que construimos, cómo gestionamos el estrés y la relación que desarrollamos con nuestro cuerpo.
Lo extraordinario —y también lo incómodo— es que muchas de las decisiones que influirán en cómo viviremos mañana las estamos tomando cuando todavía nos sentimos demasiado jóvenes para pensar en ello.
Por eso me gustaría que habláramos de bienestar antes.
Mucho antes.
Antes de que aparezca el miedo a envejecer. Antes de que cuidarnos se convierta en una urgencia. Antes de que nuestro cuerpo tenga que obligarnos a prestarle atención.
¿Qué cambiaría si aprendiéramos desde jóvenes que entrenar no es castigar el cuerpo? Que alimentarnos bien no significa vivir restringidas. Que desarrollar fuerza va mucho más allá de la estética. Que dormir no es perder el tiempo. Que conocer nuestra biología puede darnos herramientas para tomar mejores decisiones sobre nuestra propia vida.
Quizá cambiaría incluso la manera en que entendemos el autocuidado.
Porque tampoco quiero convertir el bienestar en otra exigencia.
No necesitamos pasar de intentar ser la mujer perfecta a intentar ser la mujer perfectamente saludable: la que entrena siempre, come impecable, duerme ocho horas, controla cada dato y jamás se sale de la rutina.
Eso tampoco es libertad.
El conocimiento debería darnos autonomía, no ansiedad.
Y ahí, para mí, aparece una conversación fundamental: comprender nuestra biología.
Desde muy temprano aprendemos a mirar nuestro cuerpo desde afuera. Conocemos nuestra talla, nuestro peso, cada cambio en nuestra piel y aquello que quisiéramos modificar frente al espejo.
Pero ¿cuánto conocemos de lo que ocurre adentro?
¿Cuánto sabemos sobre nuestra fuerza, nuestro sueño, nuestros cambios hormonales, nuestra energía o las señales que llevamos meses normalizando?
No creo que tengamos que convertirnos en especialistas para cuidar nuestra salud. Pero sí creo que podemos convertirnos en participantes más conscientes de ella.
Hacer preguntas. Observar cambios. Buscar información rigurosa. Entender mejor nuestro cuerpo. Acudir a profesionales cuando los necesitamos. Y dejar de aceptar automáticamente como “normal” aquello que merece nuestra atención.
Para mí, eso también es libertad.
Porque la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Es también la posibilidad de vivir nuestra vida con autonomía.
Y quizá por eso necesitamos dejar de justificar tanto el hecho de cuidarnos.
No tenemos que hacerlo para ser más productivas. Ni para rendir más. Ni para vernos más jóvenes. Ni siquiera para poder seguir cuidando a los demás.
Nuestra propia vida ya es razón suficiente.
Nuestro bienestar no debería ocupar el espacio que queda después de todo lo demás. Debería formar parte de la base desde la que construimos todo lo demás.
Y cuando una mujer comprende eso, inevitablemente algo cambia.
Puede cambiar la forma en que come. La manera en que entrena. Su relación con el descanso. Las preguntas que hace en una consulta. Lo que acepta como normal. Lo que decide prevenir. Incluso la manera en que imagina su propio envejecimiento.
Ese cambio puede expandirse hacia las personas que la rodean, hacia otras mujeres e incluso hacia las generaciones que vienen detrás.
Pero ese impacto es una consecuencia, no la razón.
La primera vida que transforma una mujer cuando decide cuidar su bienestar es la suya.
Quizá esa sea una de las conversaciones que necesitamos abrir sobre la evolución femenina.
No cómo detener el tiempo.
No cómo parecernos eternamente a nuestra versión más joven.
Sino cómo construir un cuerpo y una vida capaces de acompañarnos durante el mayor tiempo posible.
Por eso ya no me interesa preguntarme solamente cuántos años quiero vivir.
Me interesa preguntarme:
¿Cómo quiero poder vivirlos?
Quiero moverme. Pensar con claridad. Ser fuerte. Seguir aprendiendo. Empezar proyectos. Viajar. Reírme. Envejecer conservando autonomía. Seguir sorprendiéndome con la vida.
Cada mujer tendrá su propia respuesta.
Pero ninguna debería necesitar llegar al agotamiento, a una enfermedad o a determinada edad para descubrir que su bienestar siempre mereció atención.
Quizá la próxima evolución femenina no consista en demostrar, una vez más, que podemos hacer más.
Ya lo demostramos.
Quizá consista en comprender que nuestra salud no es el recurso que debemos gastar para construir la vida que queremos, sino aquello que puede permitirnos vivirla.
Y en decidir que queremos vivir mejor: con más conocimiento, más fuerza, más energía, más autonomía, más conciencia y menos culpa por cuidarnos.
Yo quiero seguir siendo ambiciosa. Quiero crear, trabajar, aprender, ser mamá, construir proyectos, viajar, disfrutar mi feminidad, sentirme bonita, envejecer, cambiar y seguir sorprendiéndome con la vida.
Esa es mi manera de vivirla. Cada mujer tendrá la suya.
Pero ya no creo que para merecer todo eso tengamos que vivir agotadas.
Tal vez evolucionar también sea eso: dejar de esperar a que algo esté mal para empezar a hacer algo bien.
Porque sobrevivir es reaccionar cuando el cuerpo ya no puede más.
Evolucionar es aprender a cuidarlo mientras todavía puede llevarnos a todas partes.
La mujer no nació para sobrevivir. Nació para evolucionar.
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Las opiniones expresadas en este espacio pertenecen exclusivamente a su autor y no reflejan necesariamente la postura editorial ni los valores de Revista Fucsia.