Los microduelos de todos los días
Por Redacción Fucsia
Pérdidas que nadie vela
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Por Maria Dalmazzo
Durante mucho tiempo pensé que el duelo era una experiencia grande, solemne, casi ceremonial. Algo que ocurría cuando alguien moría, cuando una relación terminaba, cuando la vida se rompía de forma muy evidente.
Con los años y con la experiencia entendí que la vida está hecha, en realidad, de pequeños duelos constantes. Silenciosos. Tan discretos que muchas veces ni siquiera los registramos... pero el cuerpo sí lo hace.
Los microduelos son esas pérdidas diminutas que van dejando huella: la versión de ti que ya no eres, el plan que no salió, la conversación que no ocurrió, la expectativa que se desinfló, el lugar que dejaste atrás, la amistad que se fue diluyendo. No son tragedias, pero tampoco son cosas “neutras”. Son despedidas chiquitas que, acumuladas, suponen una carga.
Un microduelo puede ser tan simple como aceptar que una etapa terminó, que ya no te entusiasma lo mismo, que una relación cambió de forma, que una ilusión se quedó a medio camino. Son ajustes internos que requieren energía emocional, aunque nadie nos lo reconozca externamente.
Para el bienestar emocional, no reconocer estos duelos no los hace desaparecer. Solo los empuja hacia adentro. Lo he vivido de formas muy concretas en mi día a día, por ejemplo, cada vez que entrego una propuesta de proyecto, lo mando y lo suelto — literalmente me digo “ya está, ya lo dejé ir”. Pero si no me llaman, hay un no implícito. No es un rechazo que me saque de onda, ni algo de lo que quiera hacer drama, pero sí es un no.
Y aprendí que fingir que no me importa no es lo mismo que procesarlo: es solo otro portazo silencioso que, si no lo reconozco, se acumula igual que todos los demás.
Lo mismo me pasa en días sueltos en que extraño algo tan simple como la comida de mi país y no tengo cómo tenerla cerca, no es una tragedia, pero tampoco es nada. Vivimos en una cultura que nos pide estar bien y rápido. Pasar página. Agradecer. Aprender la lección. Ser resilientes. Pero rara vez nos damos permiso de sentir la incomodidad de lo que no fue, de aceptar que hay cosas que dolieron “un poquito”, pero dolieron. Y que ese dolor, aunque no sea devastador, también merece atención.
El problema no es vivirlos (eso es inevitable), el problema es no darles espacio. Porque cuando los microduelos no se procesan, se manifiestan de otras maneras: cansancio inexplicable, irritabilidad, ansiedad leve pero persistente, una sensación de insatisfacción difícil de nombrar y reconocer. Como si algo estuviera fuera de lugar, aunque todo “aparente” estar bien.
Por eso a veces lloramos sin saber exactamente por qué, o nos sentimos nostálgicos en días aparentemente normales, o reaccionamos de más ante cosas pequeñas. Es acumulación. Desde la salud mental, esto tiene mucho sentido. El cerebro necesita cerrar ciclos, incluso los pequeños. Necesita entender que algo terminó para poder reorganizarse. Cuando no lo hacemos, seguimos funcionando con pestañas emocionales abiertas, consumiendo recursos sin darnos cuenta.
También hay microduelos ligados al crecimiento. Crecer duele, cambiar de opinión duele, madurar implica soltar identidades antiguas, formas de amar, maneras de estar en el mundo que ya no nos quedan. Y aunque esos cambios sean necesarios, incluso deseados, igual requieren un pequeño duelo. Algo se pierde para que algo nuevo exista.
El bienestar no consiste en evitar estas pérdidas, sino en aprender a acompañarlas. En decirnos con honestidad: “esto también cuenta”. En permitirnos sentir sin dramatizar, pero sin minimizar, reconociendo que la salud mental se construye en estos detalles invisibles.
A veces el autocuidado no es un ritual elaborado, sino una pausa interna para aceptar lo que ya no está. Un momento de silencio. Una respiración profunda que diga: “sí, esto fue importante para mí”. Nombrar lo que se va es una forma de honrar lo que fue.
He aprendido que cuando los microduelos se atienden, el cuerpo se relaja y la mente se ordena. No desaparece el dolor muchas veces, pero deja de ocupar espacio innecesario. Se integra y se vuelve parte de la historia, no una carga.
Hoy creo que el bienestar real no es estar siempre bien, sino saber despedirse. Saber soltar sin sentir culpa, saber reconocer que incluso las pérdidas pequeñas merecen cuidado y atención.
Y si algo he aprendido, es esto: atender los microduelos es una forma profunda de amor propio. Una manera muy poderosa de cuidar la salud mental. Lo que se honra, sana.