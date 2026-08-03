Los microduelos de todos los días

Para el bienestar emocional, no reconocer estos duelos no los hace desaparecer. Solo los empuja hacia adentro. Lo he vivido de formas muy concretas en mi día a día, por ejemplo, cada vez que entrego una propuesta de proyecto, lo mando y lo suelto — literalmente me digo “ya está, ya lo dejé ir”. Pero si no me llaman, hay un no implícito. No es un rechazo que me saque de onda, ni algo de lo que quiera hacer drama, pero sí es un no.