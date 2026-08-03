Heredar siendo mujer: encontrar tu propia voz cuando todos conocen tu apellido

Nació de la certeza de que las empresas pueden crecer sin perder humanidad, de que los resultados importan, pero las personas también. Por eso, cuando miro hacia atrás, veo con orgullo que aprendí algo fundamental: no necesitaba convertirme en la versión que otros esperaban de mí. Necesitaba convertirme en la mejor versión de mí misma. Y esa diferencia lo cambia todo.