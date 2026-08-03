Heredar siendo mujer: encontrar tu propia voz cuando todos conocen tu apellido
Por Redacción Fucsia
Hay una pregunta que me ha acompañado durante gran parte de mi vida: ¿Cómo honras un legado sin perder tu propia identidad?
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Por: Nathalia López - Club Indómitas
Durante años pensé que el mayor reto de una segunda generación era aprender a administrar lo que alguien más había construido. Con el tiempo descubrí que el verdadero desafío era otro: descubrir quién era yo.
Cuando llegué a trabajar a la empresa familiar, casi nadie me llamaba por mi nombre. Antes de que dijeran “Nathalia”, decían “la hija de”. Y aunque nunca hubo mala intención detrás de esas palabras, entendí que cargar un apellido también significa cargar expectativas.
Llegaba a una reunión y ya existía una idea previa sobre quién era, qué podía hacer y por qué estaba allí. Había expectativas, etiquetas y conclusiones construidas incluso antes de que tuviera la oportunidad de hablar.
Al comienzo pensé que el objetivo era quitarme esa etiqueta, pero con el tiempo entendí que lo que necesitaba era construir una voz tan auténtica que terminara siendo más fuerte que ella.
En una organización profundamente masculinizada, siendo además la primera mujer en posiciones de liderazgo, sentía que debía demostrar constantemente que merecía estar donde estaba. Tuve que estudiar más, prepararme más, trabajar más, pero sobre todo observar más. Entender el entorno, leer entre líneas y encontrar una manera de liderar que fuera verdaderamente mía.
Mientras algunos llegaban con credibilidad automática, yo sentía que debía construir la mía paso a paso. Las buenas ideas no eran suficientes. Había que sustentarlas con argumentos sólidos. Participar en las decisiones no era suficiente; tenía que demostrar que entendía cada detalle.
Durante años pensé que aquello era una carga que venía asociada a un privilegio. Hoy entiendo que fue un regalo. Me obligó a encontrar mi propia voz. Y encontrar tu voz es probablemente uno de los actos más poderosos que puede vivir una mujer. Lo logré sin rechazar mi historia, sin apartarme de mi familia y sin renunciar al legado que recibí.
Decidí conscientemente qué quería conservar, qué quería transformar y qué quería construir por mi propia cuenta. Mi forma de liderar nació de mis experiencias, de mis errores, de mis convicciones y también de mis heridas. Nació de haber sido una niña que alguna vez sintió que debía encajar. Nació de una mujer que aprendió que no necesita pedir permiso para brillar.
Nació de la certeza de que las empresas pueden crecer sin perder humanidad, de que los resultados importan, pero las personas también. Por eso, cuando miro hacia atrás, veo con orgullo que aprendí algo fundamental: no necesitaba convertirme en la versión que otros esperaban de mí. Necesitaba convertirme en la mejor versión de mí misma. Y esa diferencia lo cambia todo.
Porque llega un día en el que dejas de preocuparte por demostrar quién eres y empiezas simplemente a serlo. Empiezas a tomar decisiones alineadas con tus principios. A confiar en tu intuición. A seguir las leyes de tu corazón, incluso cuando son diferentes a las de quienes estuvieron antes.
Y es ahí donde aparece la verdadera libertad. Y aquí es donde esta reflexión se vuelve aún más profunda, porque pienso en mi hija. Porque todo lo que he construido deja de ser importante el día que entiendo que ya no se trata de mí. Se trata de ella.
No sueño con que sea como yo. Sueño con algo mucho más grande. Sueño con que tenga la libertad de descubrir quién es. Que nunca sienta que debe convertirse en la versión que otros esperan. Que jamás dude de su valor por ser mujer.
Que nunca crea que necesita trabajar el triple para demostrar que merece un espacio. Que entienda desde pequeña que los apellidos cuentan una historia, pero no escriben un destino. Que sepa que las expectativas de otros son solo eso: expectativas. Y lo más importante es que siempre tenga presente que la única voz que realmente debe guiar su vida es la propia.
Si algún día decide seguir mis pasos, estaré orgullosa. Si decide construir un camino completamente diferente, estaré igual de orgullosa. Porque el verdadero legado no es una empresa, no es un patrimonio ni un apellido. El verdadero legado que quiero dejarle es la libertad de elegir quién quiere ser.
Yo crecí aprendiendo a construir una identidad propia entre muchas expectativas heredadas. Ella merece crecer sabiendo que su identidad no es algo que tenga que ganarse. Es un derecho que ya le pertenece.
Yo heredé un apellido. La vida me enseñó a construir un nombre. Mi mayor legado será que mi hija tenga la libertad de construir el suyo.
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