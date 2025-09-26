Bogotá se reinventa con UN_FAIR Tequendama

La programación promete ser tan ambiciosa como diversa: desde la gala inaugural en homenaje a los grandes maestros del arte, hasta una sala museológica dedicada al legado de Edgar Negret; pasando por conferencias que narran la historia del arte colombiano en clave contemporánea, y esculturas públicas de referentes como Germán Botero y Alejandro de Narváez. UN_FAIR Tequendama no es un evento para unos pocos, sino una experiencia que busca impactar a más de un millón de personas en su primera edición.