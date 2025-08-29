Resucitar en forma de comedia

S. M.: Tendría que decir dos cosas. Primero, Ubeimar Ríos, el protagonista, trae una comedia muy particular en su forma de ser, en su manera de hablar; hay muchas frases que él dijo durante la grabación y luego las incluí en el guion. Segundo, en este tipo de obras no son los personajes los que te hacen reír, sino las situaciones. En algunas escenas los actores intentaban ser graciosos y yo los frenaba, porque el chiste no estaba ahí, lo cómico eran las circunstancias. Al actuar se encuentran en un dilema difícil, en una crisis, en una situación trágica. Por ejemplo, Ubeimar, no podía reírse o hacer algo chistoso porque estaba sufriendo. En ese sentido, la comedia no está en las actuaciones sino en la ironía de la situación.