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Carrie tendría segunda temporada: esto es lo que sabemos de la serie
La nueva adaptación de la escalofriante novela de Stephen King continuará bajo la dirección creativa de Mike Flanagan, con nuevas revelaciones sobre la historia de Carrie White.
La historia de Carrie White todavía tiene mucho por contar. La adolescente que ha vivido entre el aislamiento, el acoso escolar y el despertar de poderes telequinéticos regresará a la pantalla con una segunda temporada de Carrie, la serie de Prime Video que reinterpreta uno de los relatos más conocidos del escritor Stephen King.
El anuncio llegó el 22 de octubre, después de un debut que llevó la producción al primer puesto de la plataforma en más de 105 países. La serie se estrenó el pasado 7 de octubre y propone una nueva mirada a la protagonista, marcada por la crueldad de su entorno y las presiones de crecer en una época atravesada por las redes sociales.
Detrás de esta versión está Mike Flanagan, quien vuelve como showrunner y productor ejecutivo, con el mismísimo Stephen King en la producción ejecutiva. Ambos seguirán explorando una historia que no pretende detenerse en el episodio más recordado de la vida de Carrie sino en otros momentos de su trayectoria.
¿Qué se sabe de la segunda temporada de la serie Carrie?
Por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha de estreno ni ha confirmado los detalles del argumento de los nuevos episodios. Sin embargo, Flanagan adelantó que desde el comienzo imaginó una historia que fuera más allá del baile de graduación, uno de los momentos centrales del relato original.
El equipo promete nuevas revelaciones, arcos narrativos más amplios y giros que seguirán desarrollando a sus personajes. Stephen King también expresó su entusiasmo por el rumbo de la historia, aunque todavía no se conocen detalles concretos sobre lo que le espera a Carrie.
La serie está protagonizada por Summer H. Howell como Carrie White y Samantha Sloyan como Margaret White, su madre. La primera temporada también contó con Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti y Matthew Lillard, entre otros integrantes del reparto. Por el momento, no se ha confirmado qué actores regresarán para la segunda entrega.
La nueva versión de un clásico de Stephen King
Publicada en 1974, Carrie fue la primera novela de Stephen King y presentó a una adolescente marginada que descubre que tiene poderes telequinéticos mientras enfrenta una vida familiar restrictiva y la hostilidad de sus compañeros de colegio. La adaptación cinematográfica dirigida por Brian De Palma en 1976 llevó la historia a una nueva audiencia y consolidó su lugar en la cultura popular.
La versión de Prime Video retoma ese universo desde una perspectiva contemporánea. Tras la muerte de su padre, Carrie debe enfrentarse al ambiente de la escuela pública, a un escándalo viral de acoso escolar y a los cambios de la adolescencia, mientras intenta comprender sus habilidades sobrenaturales.
Flanagan, conocido por producciones de terror como The Haunting of Hill House y Midnight Mass, dirige esta reinterpretación con una mirada que profundiza en los personajes y en las fuerzas que moldean sus decisiones. La primera temporada tiene ocho episodios, todos disponibles en Prime Video en Colombia y otros territorios.
La renovación confirma que la historia no terminará donde tantas versiones anteriores la han dejado. Mientras se conocen más detalles sobre la segunda temporada, quienes todavía no han visto esta adaptación pueden encontrar la primera entrega completa en la plataforma.