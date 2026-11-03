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Qué series y películas ver en HBO Max: los estrenos que llegan en noviembre
Desde los nuevos capítulos de La edad dorada hasta la transmisión de los Latin Grammy, estas son las novedades que llegan a la plataforma este mes.
Noviembre llega con varias razones para renovar nuestra lista de series y películas pendientes. Entre regresos esperados, historias inspiradas en crímenes reales, producciones latinoamericanas y opciones para disfrutar en familia, HBO Max prepara un mes de estrenos para distintos gustos y planes frente a la pantalla.
Uno de los regresos más esperados es el de La edad dorada, que estrena su cuarta temporada con nuevos conflictos entre las familias que protagonizan este drama de época. También vuelve Ciudad de Dios: la lucha no para, mientras que el true crime tendrá un espacio especial con una docuserie sobre la muerte del cantante mexicano Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro.
La programación también incluye una nueva temporada de Narrativas afrodescendientes no contadas, realities gastronómicos, animación infantil y una cita importante para los amantes de la música: los Latin Grammy.
Las series que llegan a HBO Max en noviembre
La edad dorada, temporada 4 | 1 de noviembre
El drama de época creado por Julian Fellowes regresa con nuevos movimientos en la alta sociedad neoyorquina. Bertha Russell deberá enfrentar las consecuencias de los cambios que ha impulsado, mientras Agnes van Rhijn encuentra una oportunidad para recuperar su posición. Marian, por su parte, comienza a construir su propio camino y Peggy enfrenta el desafío de conseguir la aceptación de la familia de su futura pareja. La serie vuelve con Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon y Morgan Spector, entre otros integrantes de su elenco.
Line of Fire | 5 de noviembre
Esta nueva serie sigue a una familia de agentes federales que debe aprender a equilibrar sus diferencias personales con las responsabilidades de su trabajo. Lo que comienza como un caso aparentemente sencillo termina revelando una conspiración mortal que involucra a sus propios integrantes. Para encontrar al responsable, tendrán que recurrir a sus habilidades profesionales, incluso si eso significa saltarse algunas reglas. La producción está protagonizada por Peter Krause, Hope Davis, Tommy O’Brien, Kat Cunning y Taylor Bloom.
Ciudad de Dios: la lucha no para, temporada 2 | 8 de noviembre
La historia inspirada en el universo de Ciudad de Dios continúa con una comunidad sacudida por nuevas pérdidas y conflictos. Wilson, Berenice, Leka y Cenoura se enfrentan a una disputa que ya no involucra únicamente al narcotráfico, sino también a la política, las milicias y la corrupción. Las alianzas cambian y las tensiones aumentan en esta segunda entrega de la producción brasileña.
Oobah: Scams for a Better Tomorrow | 22 de noviembre
El británico Oobah Butler protagoniza y conduce esta serie documental de comedia que mezcla humor y experimentación social. Una propuesta distinta dentro de los estrenos del mes, especialmente para quienes disfrutan de los formatos que juegan con la realidad y sus contradicciones. Un true crime sobre la muerte del Gallo de Oro
Valentín: la muerte del Gallo de Oro | 12 de noviembre
La muerte de Valentín Elizalde sigue rodeada de preguntas casi dos décadas después de su asesinato en Reynosa, México, en 2006. La nueva docuserie de HBO Original reconstruye el crimen a través de testimonios, material de archivo e investigación y explora tres posibles explicaciones detrás de lo ocurrido.
La producción aborda teorías relacionadas con un amor prohibido, los presuntos vínculos con el crimen organizado y una posible traición dentro de su círculo cercano. El documental también revisita el impacto cultural del cantante, cuya figura sigue presente en la memoria de sus seguidores.
Documentales, realities y estrenos para ver en familia
Narrativas afrodescendientes no contadas, temporada 3 | 5 de noviembre
Esta docuserie brasileña regresa con historias dirigidas por realizadores negros que buscan ampliar la representación dentro de la industria audiovisual. Entre sus episodios están A Voz do Corpo, sobre poetas sordos que encuentran en el arte una forma de expresión; Desfile de Rainhas, que sigue a antiguas modelos negras mayores de 70 años mientras se preparan para regresar a las pasarelas, y Dra. Maria de Lourdes - Ciência no Sangue, dedicado a la trayectoria de una investigadora pionera en el estudio de la anemia falciforme.
Aeropuerto Brasil, temporada 8 | 11 de noviembre
La nueva entrega del reality acompaña a los agentes que trabajan para combatir el crimen transnacional en aeropuertos y fronteras de Brasil. Las operaciones en Guarulhos, Galeão, Viracopos y la Triple Frontera con Paraguay y Argentina muestran el trabajo de las autoridades, las investigaciones y las historias humanas que aparecen durante estos procedimientos.
Pesadilla en la cocina México | Estreno en noviembre
El formato culinario llega con su versión mexicana, conducida por el chef Benito Molina. En cada episodio, el programa visita restaurantes que atraviesan momentos difíciles y cuyos negocios están cerca de desaparecer. Su misión será acompañar a sus equipos en procesos de transformación que pondrán a prueba su disciplina, organización y capacidad para recuperar sus proyectos gastronómicos.
El mundo de Luna, temporada 9 | 2 de noviembre
Para los más pequeños de la casa, Luna regresa con nuevas aventuras y preguntas sobre la naturaleza, la cultura y la biodiversidad. En esta temporada recorrerá lugares de Brasil como São Gabriel da Cachoeira, Afuá y la isla de Marajó, además de acercarse al pueblo Palikur, en Oiapoque.
Super Mario Galaxy: la película | 20 de noviembre
Mario y Luigi vuelven a la aventura en esta película animada que los lleva más allá del Reino Champiñón. Junto a Yoshi, conocerán nuevos mundos y se enfrentarán a amenazas inesperadas durante un recorrido por la galaxia. La historia también contará con personajes como Rosalina y Bowser Jr., en una nueva aventura inspirada en el universo de Nintendo.
Los Latin Grammy también llegan en vivo
El 12 de noviembre, HBO Max y TNT transmitirán la edición número 27 de los Latin Grammy a partir de las 7:00 p. m., hora de Colombia y Perú. La cobertura incluirá el pre-show Punto de Encuentro, con acceso a los nominados desde la alfombra roja y la conducción de Lety Sahagún y Heisel Mora. Los comentarios estarán a cargo de Eleonora Pérez Caressi y Federico Bongiorno.
Otras películas y series para sumar a tu lista
Además de los estrenos principales, HBO Max incorporará durante noviembre nuevas películas, series, documentales y realities a su catálogo. Entre las películas destacadas están Amores perros (4 de noviembre), Amar te duele (11 de noviembre), Arráncame la vida (18 de noviembre) y Llámame por tu nombre (18 de noviembre). También llegarán Las travesuras de Peter Rabbit (4 de noviembre), El amigo (6 de noviembre), El abogado de Dios (20 de noviembre) y Papá a cargo (27 de noviembre).
En series, la plataforma sumará Melania Rea (6 de noviembre), Noche de Paz (13 de noviembre), El Regalo (14 de noviembre) y Ravalear (20 de noviembre). Para quienes prefieren los documentales, también se incorporarán títulos como Montañas despiadadas (6 de noviembre), Clangold: Robo en Berlín (13 de noviembre), Cuando un testigo se retracta (17 de noviembre), Andrew Tate: Toxic Empire (25 de noviembre) y Expediente Linares (27 de noviembre).
La programación se completa con nuevas temporadas de Harry Potter: Magos pasteleros, el 4 de noviembre, y Adult Swim Smalls, cuyos episodios llegarán los días 13, 20 y 27 de noviembre. Con regresos esperados, historias reales y opciones para compartir en familia, noviembre tendrá una programación variada para actualizar tu lista de pendientes.