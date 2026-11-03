Qué series y películas ver en HBO Max: los estrenos que llegan en noviembre

Esta docuserie brasileña regresa con historias dirigidas por realizadores negros que buscan ampliar la representación dentro de la industria audiovisual. Entre sus episodios están A Voz do Corpo, sobre poetas sordos que encuentran en el arte una forma de expresión; Desfile de Rainhas, que sigue a antiguas modelos negras mayores de 70 años mientras se preparan para regresar a las pasarelas, y Dra. Maria de Lourdes - Ciência no Sangue, dedicado a la trayectoria de una investigadora pionera en el estudio de la anemia falciforme.