Diamantina & La Perla: el arte del buen vivir

En diseño interior, como en la vida misma, habitar va mucho más allá de ocupar un espacio. Esa es la convicción que atraviesa el trabajo de Diamantina & La Perla, donde el diseño no se entiende como acumulación de objetos, sino como la construcción de un vínculo íntimo con los lugares que nos rodean. Un hogar bien pensado no es un escenario neutro: es un acompañante silencioso que guarda memorias, marca ritmos y sostiene los gestos cotidianos que, sin darnos cuenta, definen nuestra manera de vivir.