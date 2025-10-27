Hyatt Regency Cartagena: lujo, gastronomía y experiencias exclusivas frente al mar

La gastronomía, pilar del hotel, también ha sido objeto de un cuidado especial. Con una propuesta que fusiona sostenibilidad y creatividad, el hotel ha incorporado un laboratorio de coctelería, un espacio único donde se desarrollan las materias primas que dan vida a sus bebidas. Desde hierbas frescas hasta macerados exclusivos, todo se produce internamente, garantizando frescura, sabor y originalidad en cada cóctel. Este laboratorio refleja la filosofía del Hyatt Regency: una experiencia que combina lujo con innovación, donde cada detalle se cuida al máximo y cada receta se transforma en una obra de arte líquida.