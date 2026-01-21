Gentileza: cuando la mesa se convierte en un acto de memoria y cuidado

En un mundo que avanza con prisa y ruido constante, la mesa se mantiene como uno de los últimos refugios de la calma. Es el lugar donde las conversaciones encuentran tiempo, donde las historias se transmiten sin pantallas de por medio y donde lo cotidiano adquiere un valor simbólico. Desde esa certeza nace Gentileza, un proyecto colombiano que entiende que sentarse a la mesa no es un acto automático, sino un ritual íntimo que sostiene la vida familiar y emocional.