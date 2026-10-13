‘Palacio’, la serie que reconstruye uno de los episodios que marcaron la historia de Colombia

El 6 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá y tomó como rehenes a más de 300 personas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema. Al día siguiente, el Ejército colombiano retomó el edificio. La operación dejó al menos 94 personas muertas o desaparecidas y abrió una herida que continúa presente en la memoria del país.