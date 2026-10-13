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‘Palacio’, la serie que reconstruye uno de los episodios que marcaron la historia de Colombia
La producción de ocho episodios recreará la toma y retoma del Palacio de Justicia de 1985, a partir de una investigación que reunió documentos, testimonios y entrevistas durante más de siete años.
El 6 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá y tomó como rehenes a más de 300 personas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema. Al día siguiente, el Ejército colombiano retomó el edificio. La operación dejó al menos 94 personas muertas o desaparecidas y abrió una herida que continúa presente en la memoria del país.
Cuatro décadas después de aquellos hechos, Netflix llevará esta historia a la pantalla con Palacio, una serie de ocho episodios que se estrenará el 6 de noviembre de 2026. La producción reconstruye los acontecimientos de la toma y retoma del Palacio de Justicia y sigue también la búsqueda de justicia emprendida durante más de veinte años por los familiares de las víctimas.
La serie parte de una investigación desarrollada durante más de siete años, que reunió documentos, testimonios y entrevistas para aproximarse a los hechos desde distintas perspectivas. Su propósito narrativo es reconstruir una tragedia que involucra a magistrados, guerrilleros, civiles y militares, y explorar las consecuencias humanas de uno de los episodios más complejos de la historia reciente de Colombia.
El reparto reúne a reconocidos actores colombianos. Natalia Reyes interpreta a Pilar Navarrete; Luna Baxter da vida a Olga Behar; Mariana Gómez interpreta a La Mona, y Carlos Manuel Vesga encarna al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.
También participan Robinson Díaz como Belisario Betancur, Santiago Alarcón como Alfonso Reyes Echandía, Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago, Andrés Castañeda como Eduardo Umaña y Camilo Amores como Jimmy Beltrán, entre otros intérpretes.
La serie fue escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres. La dirección estuvo a cargo de Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros, mientras que Dynamo asumió la producción.
Aunque los hechos ocurrieron en el centro de Bogotá, la producción recreó gran parte del Palacio de Justicia en un set de más de 4.000 metros cuadrados. La construcción tomó más de tres meses e incluyó una estructura de 30 metros que reproduce la fachada original del edificio.
El rodaje se realizó en Bogotá y contó con un equipo dedicado a reconstruir los espacios y las condiciones visuales de los acontecimientos. La producción también obtuvo la aprobación para acceder al incentivo CINA, un beneficio tributario destinado a servicios audiovisuales realizados en Colombia.
Con Palacio, Netflix vuelve la mirada hacia un episodio que sigue generando preguntas sobre la violencia, la responsabilidad institucional y el derecho de las familias a conocer la verdad.
Su estreno, previsto para el mismo 6 de noviembre, fecha en que comenzó la toma del Palacio de Justicia en 1985, establece un vínculo directo entre la llegada de la serie y la memoria de lo que ocurrió.