Series
Euphoria revela nuevas imágenes de su tercera temporada antes de su esperado estreno
La serie vuelve pronto con nuevos personajes, regresos clave y un elenco ampliado que promete reconfigurar el universo emocional de East Highland.
HBO comenzó a calentar motores para uno de los regresos más esperados de la televisión contemporánea. A pocas semanas (12 de abril) del estreno de la tercera temporada de Euphoria, la cadena divulgó nuevas imágenes oficiales que adelantan el tono y las tensiones que marcarán esta nueva etapa de la serie.
Las fotografías reveladas corresponden a tres personajes clave: Ali, Faye y Laurie, figuras que, aunque no siempre estuvieron en el centro del relato, han sido determinantes en el arco emocional y moral de la historia.
La estrategia de lanzamiento contempla la publicación progresiva de más avances a través de las redes sociales de HBO Max, alimentando la expectativa de una audiencia que convirtió a Euphoria en fenómeno cultural desde su debut en 2019.
Ali, Faye y Laurie: los márgenes que sostienen la historia
Las nuevas imágenes muestran a Ali (interpretado por Colman Domingo), el mentor que ha funcionado como figura de contención para Rue, en momentos que sugieren una mayor profundidad en su papel. Domingo, ganador del Emmy por su trabajo en la serie, se consolidó como uno de los pilares dramáticos del proyecto, aportando una dimensión ética en medio del caos emocional que atraviesa a los protagonistas.
También reaparece Faye (Chloe Cherry), uno de los personajes que encarnan la periferia del universo adolescente de East Highland, y Laurie (Martha Kelly), figura inquietante vinculada al mundo de las adicciones y el peligro real que rodea a Rue. Su presencia anticipa que la tercera temporada no suavizará los riesgos ni las consecuencias.
Más allá del glamour estilizado que caracteriza la puesta en escena de Euphoria, estas imágenes refuerzan la idea de que la serie continuará explorando la fragilidad, la violencia emocional y las decisiones límite que marcaron las temporadas anteriores.
Un elenco que crece y un universo que se expande
El regreso del elenco principal incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow, nombres que se convirtieron en referentes generacionales tanto dentro como fuera de la pantalla. Zendaya, además de protagonizar la serie, continúa como productora ejecutiva, consolidando su rol creativo dentro del proyecto.
Entre los regresos confirmados están Colman Domingo, Dominic Fike y Nika King, mientras que la tercera temporada incorpora una extensa lista de nuevos rostros, entre ellos Sharon Stone, ROSALÍA y Natasha Lyonne, ampliando el alcance interpretativo de la producción.
Producida por A24 y creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, Euphoria está basada en la serie israelí homónima creada por Ron Leshem y Daphna Levin. Desde su estreno, la ficción ha sido reconocida por su tratamiento visual arriesgado, su banda sonora curada con precisión y su retrato crudo de la adolescencia contemporánea.
El fenómeno que trascendió la pantalla
Más que una serie juvenil, Euphoria se convirtió en un punto de conversación global sobre salud mental, adicciones, identidad y sexualidad. Su impacto se extendió a la moda, el maquillaje y la cultura digital, marcando tendencias y consolidando un fandom activo en redes sociales.
El estreno de la tercera temporada el 12 de abril no solo supone el regreso de la historia de Rue y sus compañeros, sino también la reactivación de uno de los universos narrativos más influyentes de la última década en televisión.
Si las primeras imágenes son indicio de algo, es que Euphoria no regresa para ofrecer respuestas sencillas. Regresa para incomodar, para provocar y para recordarnos que crecer, en su mundo, nunca ha sido un proceso limpio.