Euphoria revela nuevas imágenes de su tercera temporada antes de su esperado estreno

Las nuevas imágenes muestran a Ali (interpretado por Colman Domingo), el mentor que ha funcionado como figura de contención para Rue, en momentos que sugieren una mayor profundidad en su papel. Domingo, ganador del Emmy por su trabajo en la serie, se consolidó como uno de los pilares dramáticos del proyecto, aportando una dimensión ética en medio del caos emocional que atraviesa a los protagonistas.