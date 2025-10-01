Entretenimiento
Películas de terror para Halloween 2025: los estrenos que no puedes perderte
Octubre de 2025 trae la emoción de Halloween, y qué mejor plan que disfrutar de las mejores películas de terror del año, según el público.
Por: Juanita Moreno
Uno de los portales más populares para reseñar películas y series es Rotten Tomatoes, que ofrece calificaciones basadas tanto en la crítica especializada como en la opinión del público. Una herramienta que orienta a los espectadores a la hora de elegir qué ver. Por eso, aquí te presentamos una selección de estrenos disponibles en streaming y en cartelera, ideales para una maratón en casa o para disfrutar en la gran pantalla.
Sinners: Terror Ancestral con un 97% en Rotten Tomatoes
Sinners sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal buscando un nuevo comienzo, pero son perseguidos por un mal ancestral que se manifiesta en entidades sobrenaturales. Dirigida por Ryan Coogler, esta cinta con un 97% en Rotten Tomatoes está disponible en HBO Max y Hulu con suscripción, y también para renta o compra en Prime Video y Apple TV.
Weapons: Horror Cósmico con 94% en Rotten Tomatoes
En Weapons, una comunidad entra en pánico cuando todos los niños de una clase desaparecen misteriosamente a la misma hora, revelando un horror cósmico que desafía la realidad. Dirigida por Zach Cregger, con un 94% en Rotten Tomatoes, esta película se puede rentar o comprar en Prime Video, Apple TV+ y Fandango at Home (VOD), con llegada esperada a HBO Max.
Companion: Suspenso y Venganza con 93% en Rotten Tomatoes
Companion narra la historia de tres parejas cuya escapada a una casa de lago se convierte en un thriller de traición y venganza con la llegada de un compañero inesperado. Dirigida por Drew Hancock, con un 93% en Rotten Tomatoes, está disponible en HBO Max y Hulu con suscripción, y para renta en Prime Video y Apple TV.
En Cartelera: Terror Fresco para Octubre 2025
Si prefieres el cine, estas películas de terror recién estrenadas están en cartelera:
- Crónicas De Exorcismo: El Comienzo (Estreno: 2 de octubre de 2025). Esta animación coreana sigue a un joven exorcista enfrentando su primer caso de posesión demoníaca. Dirigida por Kim Jae-hoon, se proyecta en Cine Colombia, Cinépolis y Procinal en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
- El Conjuro 4: Últimos Ritos (Estreno: 4 de septiembre de 2025, aún en cartelera). La saga de los Warren culmina con un caso de ritos satánicos en una casa embrujada. Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, está disponible en Cine Colombia, Cinépolis y Procinal a nivel nacional.
Disfruta de estas películas de terror 2025 para un Halloween inolvidable, ya sea en casa o en la pantalla grande. ¿Cuál será tu favorita?