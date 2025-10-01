Películas de terror para Halloween 2025: los estrenos que no puedes perderte

Uno de los portales más populares para reseñar películas y series es Rotten Tomatoes, que ofrece calificaciones basadas tanto en la crítica especializada como en la opinión del público. Una herramienta que orienta a los espectadores a la hora de elegir qué ver. Por eso, aquí te presentamos una selección de estrenos disponibles en streaming y en cartelera, ideales para una maratón en casa o para disfrutar en la gran pantalla.