Luisa Fernanda W se reinventa con color: así es el arte de transformar el look y la identidad

Reinventarse no es solo cambiar de look: es un proceso que refleja etapas de la vida, decisiones y nuevas oportunidades. Con esa premisa, iNOA, la coloración profesional sin amoníaco de L’Oréal Professionnel, organizó el Talk & Brunch “Reinventarse también es un arte”, un evento que se llevó a cabo en Bogotá y que reunió a estilistas, invitados especiales y referentes del mundo digital y creativo.