Lanzamientos
Explorar la cosmética: una nueva forma de vivir el ritual de belleza abrió una nueva sede
Conectando el mundo digital con la experiencia táctil, Aruma abre las puertas de su tienda número 30 y lo hace en la Zona T de Bogotá.
En el universo de la belleza contemporánea, la distancia entre un scroll en el celular y el contacto de una crema sobre la piel parece haberse acortado para siempre. Ya no basta con ver un video de 15 segundos sobre el nuevo “producto milagro” coreano o el iluminador que promete un brillo celestial; la mujer de hoy busca inmediatez, experiencia y, sobre todo, un espacio donde la curiosidad no sea juzgada.
Bajo esta premisa, Aruma acaba de dar un paso más en su expansión por Colombia. Su nueva tienda en la Zona T de Bogotá, inaugurada este abril de 2026, no es solo un punto de venta: es el epicentro donde la cosmética, el lifestyle y la cultura digital convergen en un espacio físico diseñado para el descubrimiento.
Del algoritmo al tocador: la democratización de lo viral
Históricamente, acceder a las tendencias globales de belleza en Colombia requería de largos tiempos de espera o encargos internacionales. Aruma pretende romper esa barrera. Al entender que plataformas como TikTok son las nuevas editoras de moda, la marca ha integrado un portafolio de más de 120 marcas que incluye desde la sofisticada dermocosmética hasta los secretos mejor guardados de la K-Beauty (belleza coreana).
“Hoy vemos un consumidor mucho más informado, que llega a tienda después de haber visto tendencias en redes sociales y que quiere encontrar esos productos de forma inmediata”, explica Adelaida Arango, Gerente General de la marca.
Esta visión “phygital” (física y digital) permite que, por ejemplo, esa máscara de pestañas que es tendencia en Seúl o Nueva York esté disponible para ser probada y sentida en el corazón de Bogotá, eliminando la incertidumbre de la compra a ciegas.
Una experiencia diseñada para la mujer exploradora
La nueva tienda en la Zona T rompe con el esquema del retail tradicional. El recorrido es intuitivo, casi como navegar por un feed de Instagram bien curado. El diseño invita a un flujo constante que inicia con las novedades y tendencias del momento, pasando por estaciones de skincare, capilar y fragancias, hasta llegar a zonas de compra por impulso que son auténticos tesoros para cualquier amante del autocuidado.
Más que una transacción, se trata de libertad. En un mercado donde a veces la atención en el mostrador puede resultar intimidante, Aruma propone un entorno donde la exploración es la regla. Es un espacio para la mujer que disfruta de leer etiquetas, comparar texturas y decidir su propia rutina bajo sus propios términos.
El impacto de un crecimiento con propósito
El aterrizaje en la Zona T marca el hito de la tienda número 30 en menos de un año de operación en el país. Pero detrás de la estética impecable de sus estantes, hay un motor económico relevante: la marca ya genera más de 200 empleos en Colombia y tiene presencia en 10 ciudades.
La meta que tienen es ambiciosa pero firme: cerrar el 2026 con 75 tiendas y proyectar 200 para el año 2029. Para ellos, este crecimiento refleja una lectura clara de la mujer colombiana actual, que valora la accesibilidad sin sacrificar la calidad ni la experiencia de compra de alto nivel.
Al ubicarse en la Zona T, Aruma se inserta en una conversación más amplia. Entre galerías de arte, restaurantes de autor y boutiques de moda, la belleza se posiciona como una pieza fundamental del estilo de vida urbano. La marca dice considerar que el makeup o el cuidado de la piel ya no son rutinas aisladas, sino formas de expresión personal que merecen un escenario a la altura de las grandes capitales del mundo.
Para quienes buscan dejar de ver la belleza a través de una pantalla y empezar a vivirla, la nueva propuesta en la Zona T promete ser el destino obligatorio. Porque al final del día, las tendencias dejan de ser contenido cuando finalmente puedes sentirlas en tu propia piel.