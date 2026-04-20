Explorar la cosmética: una nueva forma de vivir el ritual de belleza abrió una nueva sede

En el universo de la belleza contemporánea, la distancia entre un scroll en el celular y el contacto de una crema sobre la piel parece haberse acortado para siempre. Ya no basta con ver un video de 15 segundos sobre el nuevo “producto milagro” coreano o el iluminador que promete un brillo celestial; la mujer de hoy busca inmediatez, experiencia y, sobre todo, un espacio donde la curiosidad no sea juzgada.