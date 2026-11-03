¿Por qué dejamos una compra a mitad de camino? La confianza también importa en el mundo digital

Uno de los conceptos centrales de su propuesta es el llamado Trust Stack o Pilar de Confianza, una estructura compuesta por cinco elementos: claridad, prueba, consistencia, seguridad e identidad. Cada uno responde a una inquietud que puede aparecer durante una compra. ¿Entiendo qué estoy adquiriendo? ¿Tengo razones para creer en lo que promete la marca? ¿La experiencia es coherente? ¿Mis datos y mi pago están protegidos? ¿Siento que esta empresa conecta con lo que busco?