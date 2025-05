-Beatriz Camacho y el arte de tejer vínculos: una conversación entre madre e hija

Aunque estudié Economía y Relaciones Internacionales, crecer con una madre diseñadora, me enseñó que esta industria puede ser mucho más que estética. Entendí que puede ser un lenguaje para incomodarnos, sanar, transformar y tejer comunidad. En Colombiamoda, por ejemplo, trabajamos con excombatientes (desmovilizados en el 2016) en un proyecto que usó la moda como herramienta de reconciliación y reconstrucción. Ese tipo de experiencias me mostraron que lo laboral no está separado de lo humano, y que las industrias creativas también pueden abrir caminos para la justicia y la memoria.