Natalia Jiménez transita entre la creatividad, la vulnerabilidad y su propia fuerza

Natalia Jiménez se muestra conmovida cuando habla de los amigos que ya no están, de sus sueños y de sus fans. Es la misma Natalia que no duda en asegurar que la mejor decisión que ha tomado en los últimos años ha sido el de dejar su anterior discográfica y apostar por un proyecto más independiente y más auténtico, en el que se siente mejor representada. En vez de pensar su trabajo profesional como una competencia con otros artistas o como una carrera para superarse a sí misma, está cada vez más enfocada en disfrutar de las grabaciones, de sus shows y de sus giras.