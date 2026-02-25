Música
Natalia Jiménez transita entre la creatividad, la vulnerabilidad y su propia fuerza
La artista española, que estará de gira por Colombia en abril, conversó con Fucsia sobre sus retos profesionales y sobre su evolución como artista.
Natalia Jiménez se muestra conmovida cuando habla de los amigos que ya no están, de sus sueños y de sus fans. Es la misma Natalia que no duda en asegurar que la mejor decisión que ha tomado en los últimos años ha sido el de dejar su anterior discográfica y apostar por un proyecto más independiente y más auténtico, en el que se siente mejor representada. En vez de pensar su trabajo profesional como una competencia con otros artistas o como una carrera para superarse a sí misma, está cada vez más enfocada en disfrutar de las grabaciones, de sus shows y de sus giras.
Sus decisiones implican riesgos, pero con una carrera en que ya consiguió todo lo que deseaba, el medidor de éxito ya no está en los premios, sino en la emoción del público cuando la recibe. En una industria musical que se ha transformado en sus años como artista, su innegable talento es lo que la ha mantenido vigente, tanto cuando se ha adaptado a las lógicas de la industria, como cuando ha desafiado la estructura de las disqueras apostando más por su intuición que por un cálculo alineado al modelo de negocio.
Natalia ahora lidera sus proyectos desde una línea de trabajo más orgánica, al punto que con su nueva gira titulada “La Jiménez” ha decidido dialogar con artistas de los setenta para lograr un show con gran intensidad vocal. En esta entrevista con Fucsia, reflexiona sobre la vulnerabilidad como punto partida, sobre la noción del éxito y sobre lo que hoy le genera mayor ilusión.
Tu carrera comenzó en una nueva etapa con Antología 20 Años Tour. ¿Cómo dialoga Natalia Jiménez con esta gira?
La diferencia entre esta gira y la anterior es básicamente que esta no es tanto un recorrido por mi carrera, sino que estaba intentando plasmar esa imagen de artista de los años setenta, como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado o las Flores. Dije: voy a cantar canciones que me encantan, grandes clásicos de José José, Juan Gabriel o Rocío Dúrcal. El concierto es un karaoke de principio a fin: el público va a estar cantando toda la noche. Están todos mis éxitos y las canciones que se saben de toda la vida, pero hemos incluido un repertorio muy cantable, con bolero y un vestuario espectacular para cada bloque. Hay varias diferencias importantes en el show.
¿En este momento qué te ilusiona más: hacer giras, grabar o parar?
Ahora mismo todo. Estoy muy emocionada de reconectar con mi público y de salir de gira. Llevo de gira desde 2021 y no he parado, hemos hecho cinco giras seguidas. No quiero parar, porque ya paré mucho tiempo. También estoy planeando grabar un disco nuevo. Ya tengo las canciones, solo falta entrar al estudio y grabarlas. Será el primer disco inédito completo que saco desde Creo en mí. Me siento a gusto con el momento en el que estoy para lanzar un disco inédito. Antes estaba con una discográfica que bloqueaba todo lo que sacaba, y decidí no poner mis obras inéditas a su merced para que las guardaran en un cajón.
¿Cuál es el indicador personal de éxito que tienes con cada nuevo proyecto, más allá del número de reproducciones o ventas?
El público en el show. Cuando salgo al escenario, ahí es donde se nota. El tamaño del aullido es el marcador: si aúllan mucho, todo está bien.
¿Qué riesgos profesionales tomas en este momento?
Es la primera vez que estoy sin una discográfica tradicional. Pero siento que era más arriesgado quedarme en la anterior que firmar con una independiente. Ahora también somos empresarios: hacemos nuestros shows y nos hemos aliado con gente de Estados Unidos, México y Sudamérica para realizar estas giras. Ha cambiado el modus operandi, y siento que es para mi beneficio. Ahora tendré la oportunidad de quedarme con gran parte de mi máster y con las canciones que escribo. Eso es muy importante para mí como artista.
¿Cómo lidias con la presión de superarte a ti misma?
He llegado a un punto en el que entiendo que esto no es una carrera con una meta final. Ya tengo un Grammy, un Billboard y el Grammy americano. Lo que quiero ahora es disfrutar. Quiero pasármelo bien y tener un equipo que me quiera y me cuide, porque ser artista es muy difícil. Ahora todo lo hacemos nosotros en casa: el concepto visual, el fondo, el vestuario, las tipografías. Es muy orgánico. Me da gusto ver que algo hecho por nosotros está saliendo tan bien. Ya no tengo esa presión de superarme; estoy en un buen momento.
¿En qué momento sentiste que la música mexicana dejó de ser una influencia y se convirtió en tu casa?
Creo que todavía estaba en La Quinta Estación cuando ya sentía ganas de dirigirme hacia el regional. Canciones como Me muero las escribí pensando en ese sonido, en mariachi. Si escuchas los últimos discos del grupo, como Sin frenos, la mitad del disco la compuse yo y mi parte es muy regional: hay marimbas, arpa y otros elementos. Desde entonces me fascinaba la música regional. Le decía a mi manager que el día que fuera solista quería hacer música regional.
Finalmente, hoy cantas ¿desde la fortaleza o desde la vulnerabilidad?
Desde la vulnerabilidad. Haber pasado por cosas difíciles me ha hecho más fuerte, pero prefiero cantar desde la conciencia de que todo es volátil. Pensar que esto puede dejar de existir, que mañana me puedo morir o que pueden dejar de quererme, me hace disfrutarlo más. Hoy canto desde ese lugar: la vulnerabilidad total.