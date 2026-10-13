El lujo de quedarse: Brasil entra en el mapa de las Llaves Michelin

Hay viajes en los que el hotel es apenas una escala entre un plan y otro. Y hay otros en los que el lugar donde se duerme termina siendo parte esencial de la memoria del destino. Esa segunda idea atraviesa la selección 2026 de Llaves Michelin en Sudamérica, una lista en la que Brasil ocupa un lugar destacado con 22 hoteles reconocidos, la cifra más alta entre los siete países incluidos en la edición.