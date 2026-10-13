Viajes
El lujo de quedarse: Brasil entra en el mapa de las Llaves Michelin
Qué es la Guía Michelin y por qué pone el foco en una nueva idea de lujo: alojamientos donde el diseño, el servicio y la conexión con el entorno hacen parte del viaje.
Hay viajes en los que el hotel es apenas una escala entre un plan y otro. Y hay otros en los que el lugar donde se duerme termina siendo parte esencial de la memoria del destino. Esa segunda idea atraviesa la selección 2026 de Llaves Michelin en Sudamérica, una lista en la que Brasil ocupa un lugar destacado con 22 hoteles reconocidos, la cifra más alta entre los siete países incluidos en la edición.
El reconocimiento llega en un momento en el que el lujo hotelero parece alejarse cada vez más de la ostentación para acercarse a experiencias con identidad. Arquitectura, diseño interior, servicio, personalidad y relación con el entorno son algunos de los criterios que la Guía Michelin tiene en cuenta para otorgar sus Llaves, una distinción independiente de las conocidas Estrellas Michelin para restaurantes.
¿Qué significa recibir una Llave Michelin?
La escala busca reconocer hoteles capaces de ofrecer algo más que una estadía correcta. Una Llave identifica una experiencia muy especial; dos, una experiencia excepcional; y tres, una experiencia extraordinaria. La evaluación también considera la relación calidad-precio y la manera en que cada propiedad contribuye al lugar en el que está ubicada.
Por eso, la selección no se limita a una sola forma de entender el lujo ni a un rango específico de precios. Puede incluir hoteles urbanos, propiedades inmersas en la naturaleza y alojamientos donde la arquitectura o el paisaje son parte central de la experiencia. En el caso de Brasil, esa diversidad permite recorrer el país también a través de su hospitalidad.
Brasil, entre ciudad, naturaleza y diseño
De los 22 hoteles brasileños distinguidos, 18 pertenecen a la Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), organización que reúne empresas vinculadas al turismo de alto nivel. La membresía en la asociación y la distinción Michelin son referencias diferentes, pero juntas muestran la amplitud que ha alcanzado la oferta hotelera del país.
Dos ejemplos resumen bien esa variedad. Hotel das Cataratas, reconocido con tres Llaves, se encuentra dentro del Parque Nacional do Iguaçu y plantea una experiencia estrechamente ligada al paisaje natural. Rosewood São Paulo, también con tres Llaves, ocupa parte del complejo Cidade Matarazzo y propone una mirada más urbana, donde arquitectura, cultura y hospitalidad se encuentran en un mismo escenario.
Entre ambos aparece una idea que define buena parte de la hotelería contemporánea: el alojamiento ya no tiene que funcionar como un espacio aislado del destino. Puede ser, en sí mismo, una forma de conocerlo. En los entornos naturales, el paisaje marca el ritmo de la estancia; en las ciudades, el diseño y la vida cultural pueden convertirse en otra capa del recorrido.
Un reconocimiento que acompaña el crecimiento del turismo
La selección también coincide con un periodo de expansión del turismo internacional en Brasil. Según datos de Embratur, el país recibió 9,29 millones de visitantes internacionales en 2025, un 37 % más que en 2024. Ese mismo año, los ingresos por viajes internacionales alcanzaron los US$7.860 millones, con un crecimiento del 7,1 % frente al año anterior.
El turismo generó además 137.452 empleos formales directos durante 2025, de acuerdo con la entidad. Las cifras ayudan a dimensionar un sector que se extiende desde los grandes centros urbanos hasta los destinos costeros y las áreas naturales, y en el que la hotelería cumple un papel cada vez más visible.
Más allá del número de reconocimientos, las Llaves Michelin ofrecen una pista sobre cómo está cambiando la manera de viajar. El hotel deja de ser solamente el lugar al que se regresa al final del día y se convierte en una experiencia vinculada con el diseño, el bienestar, la cultura y el paisaje. En Brasil, esa combinación encuentra escenarios muy distintos entre sí y confirma que, a veces, elegir dónde quedarse puede ser también una forma de elegir cómo vivir el destino.