Sofitel Barú Cartagena: el refugio donde el lujo familiar cobra sentido en el Caribe

Desde su concepción, este hotel ha entendido que el verdadero lujo familiar está en el equilibrio. Mientras los adultos se entregan al descanso, al spa o a la contemplación del paisaje, los más pequeños encuentran su propio universo en el Kid’s Club, un espacio que va mucho más allá del entretenimiento. Aquí, el juego es aprendizaje y la curiosidad es el motor de cada actividad, permitiendo que los niños vivan el destino desde una mirada auténtica y cercana a la naturaleza.