Streaming
Euphoria regresa el 12 de abril: el fenómeno cultural
Ocho nuevos episodios que exploran la fe, la redención y el lado más oscuro de crecer.
La cuenta regresiva comenzó. Euphoria, la serie que nos mostró la forma de retratar la adolescencia y la juventud en la televisión contemporánea, regresa con su tercera temporada este domingo 12 de abril, de 9:00 p. m. a 10:00 p. m., por HBO y HBO Max. Ocho episodios inéditos, estrenados semanalmente, vuelven a seguir al grupo de amigos que creció frente a la cámara y que ahora se enfrenta a preguntas más incómodas, profundas y adultas sobre la fe, la redención y la naturaleza del mal.
En esta nueva etapa, los personajes abandonan definitivamente la idea de un mundo contenido y protegido. El relato se expande, se vuelve más salvaje y exigente, reflejando una transición vital que va más allá de la escuela secundaria. La serie se adentra en territorios morales más complejos, donde las decisiones pesan más y las consecuencias ya no pueden esquivarse con la ligereza de la juventud.
El elenco principal regresa encabezado por Zendaya, acompañada por Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow, entre otros rostros que se han convertido en parte del imaginario cultural de la serie. A ellos se suman regresos esperados y una extensa lista de nuevas incorporaciones —desde figuras icónicas como Sharon Stone y Natasha Lyonne hasta artistas y personalidades inesperadas como ROSALÍA— que amplían el universo narrativo y elevan la expectativa de esta temporada.
En lo visual, Euphoria vuelve a marcar un hito. La tercera temporada fue filmada en 35 mm y 65 mm con un nuevo negativo cinematográfico de KODAK, convirtiéndose en la primera serie de ficción televisiva en utilizar de manera significativa el formato de 65 mm. Bajo la dirección creativa de Sam Levinson y la mirada del director de fotografía Marcell Rév, la imagen se vuelve más amplia, más inmersiva y más ambiciosa, acompañando el crecimiento emocional y narrativo de sus personajes.
Convertida ya en un fenómeno cultural global, Euphoria se consolida como uno de los títulos más influyentes y vistos en la historia de HBO, con 25 nominaciones y nueve premios Emmy en sus dos primeras temporadas. Producida junto a A24 y liderada creativamente por Sam Levinson, la serie regresa no solo como un estreno esperado, sino como un espejo incómodo de una generación que sigue buscando sentido en medio del caos.