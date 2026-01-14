Euphoria regresa el 12 de abril: el fenómeno cultural

La cuenta regresiva comenzó. Euphoria, la serie que nos mostró la forma de retratar la adolescencia y la juventud en la televisión contemporánea, regresa con su tercera temporada este domingo 12 de abril, de 9:00 p. m. a 10:00 p. m., por HBO y HBO Max. Ocho episodios inéditos, estrenados semanalmente, vuelven a seguir al grupo de amigos que creció frente a la cámara y que ahora se enfrenta a preguntas más incómodas, profundas y adultas sobre la fe, la redención y la naturaleza del mal.