Stanley Tucci regresa a las pantallas de NatGeo para redescubrir la Italia inexplorada

En un mundo donde la inmediatez domina el consumo, el público ha volcado su atención hacia narrativas que invitan a la pausa, al redescubrimiento de las raíces y a la comprensión de los rituales que ocurren alrededor de una mesa. Italia, con su vasta y compleja red de tradiciones regionales, sigue siendo el epicentro de este interés, funcionando no solo como un destino turístico, sino como un archivo vivo de la historia europea contada a través de sus sabores.