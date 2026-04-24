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Stanley Tucci regresa a las pantallas de NatGeo para redescubrir la Italia inexplorada
Tucci profundiza en el mapa gastronómico italiano, visitando regiones fuera del radar turístico para revelar cómo la cocina sigue siendo el eje central de la identidad y la longevidad en el Mediterráneo.
El reconocido actor Stanley Tucci, nominado al Oscar, vuelve a Disney+ el próximo 12 de mayo con una segunda temporada de su serie nominada al Emmy®, Tucci en Italia. La relación entre la cultura y la gastronomía ha dejado de ser un simple tema de interés para convertirse en un fenómeno de análisis social en la televisión contemporánea, y eso es lo que explora el actor en su programa.
En un mundo donde la inmediatez domina el consumo, el público ha volcado su atención hacia narrativas que invitan a la pausa, al redescubrimiento de las raíces y a la comprensión de los rituales que ocurren alrededor de una mesa. Italia, con su vasta y compleja red de tradiciones regionales, sigue siendo el epicentro de este interés, funcionando no solo como un destino turístico, sino como un archivo vivo de la historia europea contada a través de sus sabores.
Dentro de esta tendencia de “turismo con propósito”, el regreso de una de las figuras más carismáticas de Hollywood al entorno documental marca un hito en la programación de contenido factual. La exploración de lo desconocido dentro de un país aparentemente familiar es el motor que impulsa la nueva etapa de esta producción, que busca desmitificar recetas globales para devolverles su contexto geográfico y humano.
Nuevos horizontes y debates culinarios
En esta segunda temporada, Stanley Tucci se aleja de los circuitos convencionales para adentrarse en regiones que guardan secretos celosamente protegidos. Producida por SALT y BBC Studios, la serie Tucci en Italia presenta un itinerario que abarca cinco zonas clave: Nápoles y Campania, Sicilia, Cerdeña, Véneto y la gran sorpresa de esta entrega, Las Marcas.
Esta última región, ubicada en la costa del Adriático, representa el corazón del proyecto para este año: mostrar una Italia que ha permanecido fuera del radar del turismo internacional masivo. Además de la belleza paisajística, Tucci se sumerge en discusiones que trascienden lo culinario para entrar en lo antropológico:
El enigma del Tiramisú: en el Véneto, el actor explora el apasionado debate sobre el verdadero origen de este postre icónico.
Longevidad y tierra: en Cerdeña, la investigación se centra en la relación directa entre la dieta local y la extraordinaria esperanza de vida de sus habitantes.
Rescate de tradiciones: en Campania, se destaca el renacimiento de variedades de uva que habían sido olvidadas por décadas, recuperando el patrimonio vitivinícola de la zona.
El sello de National Geographic Content
La serie no solo destaca por la presencia de Tucci, sino por el rigor visual y narrativo de National Geographic, que continúa consolidándose como la marca líder en redes sociales con más de 780 millones de seguidores. El proyecto cuenta con una producción ejecutiva de alto nivel, incluyendo a Lottie Birmingham por parte de SALT y Ben Jessop por BBC Studios, garantizando un equilibrio entre el entretenimiento y el rigor periodístico.
A partir del 12 de mayo, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a todos los episodios de esta temporada, que promete ser un viaje más personal para Tucci, quien reafirma que en Italia la comida nunca es solo comida, sino una discusión necesaria sobre quiénes somos y de dónde venimos.