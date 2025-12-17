Entrevista exclusiva: Kristen Wiig vuelve como Vicki St. Elmo en MacGruber

Me enviaron la canción escrita y era como páginas. Y pensé: “¿Qué es esto? Porque no tiene estribillo”. Es literalmente como si las cosas rimaran entre sí. Y yo pensaba: “¿Qué canción es esta?”. Entonces Will me envió una nota de voz cantándola y era tan repetitiva que me reí muchísimo. Así que, el día que la rodamos, pensé: “Creo que voy a necesitar tarjetas de referencia o algo así”. Estaba tan nervioso que intenté memorizarla y trabajé mucho en ella, y finalmente lo conseguí. Luego, de hecho, estás actuando delante de otras personas porque había clientes en el bar, así que sientes como si estuvieras interpretando una canción. (Risas) Pero sí, fue un día muy divertido, es tan absurdo y me encanta.