Entrevista
Entrevista exclusiva: Kristen Wiig vuelve como Vicki St. Elmo en MacGruber
La actriz habla sobre el regreso de uno de sus personajes más entrañables.
Más de una década después de su primera aparición, Kristen Wiig vuelve a ponerse en la piel de Vicki St. Elmo, uno de los personajes más excéntricos y entrañables del universo MacGruber, en el estreno exclusivo de la serie en Universal+. Fiel a ese humor que bordea lo absurdo y a una inocencia que desafía el paso del tiempo, Wiig retoma a Vicki como si nunca se hubiera ido: atrapada en otra era, intensamente apasionada y absolutamente leal.
En esta nueva entrega, la actriz se reencuentra con Will Forte, su cómplice creativo desde los días de Saturday Night Live, en una dinámica que sigue sorprendiendo incluso a quienes la protagonizan. La química entre ambos se traduce en escenas que llevan la comedia al límite, impulsadas por una valentía escénica poco común y por una entrega total al personaje, sin concesiones ni filtros.
En esta entrevista exclusiva, la actriz habla sobre el regreso de Vicki St. Elmo, la locura de interpretar una canción interminable en solo dos tomas y la importancia de la humanidad y el sentimiento como el verdadero motor de la comedia.
¿Cómo fue para ti volver a trabajar con Vicki St. Elmo después de más de una década?
Will Forte, John Solomon y Jorma Taccone escribieron ocho guiones. Recuerdo haber llamado a Jorma y decirle: “Solo quiero asegurarme de que Vicki siga igual, como si todavía estuviera atrapada en la era equivocada”. Hay algo muy inocente en Vicki, es bastante inconsciente de lo que realmente está pasando, lo cual creo que es una cualidad muy entrañable. Y sí, creo que su pasión por cantar, su amor y lealtad por MacGruber y el simple hecho de interpretar a Will, fue de lo más divertido que podría haber hecho.
Aunque tú y Will tienen una larga trayectoria trabajando en Saturday Night Live y otros proyectos, ¿todavía te sorprende lo que él hace delante de ti a veces?
Creo que una de las mayores cualidades es ser completamente intrépido. Y es muy difícil lograrlo. Lo miro y lo que hace, ya sea completamente desnudo, gritando a todo pulmón o simplemente paseándose como MacGruber, está totalmente metido en ello. Desde Groundlings hasta Saturday Night Live, ha sido una de esas personas a las que he observado y admirado mucho porque no intenta ser gracioso para los demás, simplemente hace lo que le parece gracioso, y eso es mucho más divertido. Y es que es una de las mejores personas de la historia.
Cuando vemos a Vicki por primera vez, está interpretando un número musical que es, por mucho, la frase más larga de una canción sin fin de la historia. ¿Cómo lo hiciste en solo dos tomas?
Me enviaron la canción escrita y era como páginas. Y pensé: “¿Qué es esto? Porque no tiene estribillo”. Es literalmente como si las cosas rimaran entre sí. Y yo pensaba: “¿Qué canción es esta?”. Entonces Will me envió una nota de voz cantándola y era tan repetitiva que me reí muchísimo. Así que, el día que la rodamos, pensé: “Creo que voy a necesitar tarjetas de referencia o algo así”. Estaba tan nervioso que intenté memorizarla y trabajé mucho en ella, y finalmente lo conseguí. Luego, de hecho, estás actuando delante de otras personas porque había clientes en el bar, así que sientes como si estuvieras interpretando una canción. (Risas) Pero sí, fue un día muy divertido, es tan absurdo y me encanta.
Lo emocionante de MacGruber es que, en medio de tanta acción y comedia, hay una humanidad arraigada en el centro. ¿Te sorprendió eso cuando recibiste los guiones?
Creo que la película también tenía eso, y creo firmemente que para que una película sea realmente divertida, hay que tener sentimiento. Donde haya algún tipo de amor, ya sea amistad, romance o simplemente pasión personal, tiene que haber algo, porque tienes que preocuparte y no te vas a reír a menos que te importen las personas en pantalla. Al ser ocho episodios en la serie, hay más violencia, más desnudos, más escenas MacGruber y, sin duda, más sentimiento. Y sí, añadieron mucho más de eso, lo cual me pareció realmente increíble.