Streaming
Hannah Montana arrasa en su 20° aniversario con 6,3 millones de vistas
El especial en Disney+ y Hulu desata celebraciones globales y alto impacto en redes.
Dos décadas después de su estreno, Hannah Montana sigue brillando como un ícono cultural indiscutido. La celebración por su 20° aniversario confirmó su vigencia con una ola de entusiasmo global que reunió a fans de distintas generaciones y reactivó el fenómeno en múltiples plataformas.
El especial por el 20° aniversario de Hannah Montana es un homenaje a la historia y al impacto cultural de la serie que marcó a toda una generación. A lo largo del programa, se repasan los momentos más icónicos de la ficción, combinando escenas inolvidables con material inédito y una mirada nostálgica al fenómeno que convirtió a la doble vida de Miley Stewart en un símbolo del entretenimiento juvenil.
Además, el especial pone el foco en la música que definió el éxito del show, con nuevas interpretaciones y guiños a sus canciones más recordadas. La participación de Miley Cyrus conecta el pasado con el presente, celebrando la evolución de la artista y el legado de un personaje que sigue vigente en la cultura pop, reforzado por el cariño de sus fans en todo el mundo.
El especial Hannah Montana: 20° aniversario alcanzó 6,3 millones de visualizaciones en apenas tres días en Disney+ a nivel global y en Hulu en Estados Unidos. Este lanzamiento impulsó además un aumento cercano al 1000% en el consumo del catálogo de la serie durante la última semana, reflejando el fuerte interés del público.
La trayectoria del show se respalda en cifras contundentes: los fans han reproducido más de 500 millones de horas de contenido de la serie en Disney+ hasta la fecha. Solo en este mes, miles de usuarios volvieron a disfrutar de sus episodios y videos musicales más recordados, además de seguir transmisiones continuas dedicadas al universo de la producción.
El aniversario también trascendió la pantalla con una fuerte presencia en la cultura pop. Más de 250 marcas se sumaron de forma orgánica con activaciones y colaboraciones, desde experiencias temáticas hasta productos inspirados en la serie, generando una celebración global que se extendió a redes sociales, eventos y contenido creado por los propios fans.
En el entorno digital, el impacto fue igual de significativo: la campaña acumuló cerca de 440 millones de impresiones y más de 30 millones de interacciones. Además, la música volvió a posicionarse con fuerza, con aumentos notables en reproducciones en plataformas como Spotify y el lanzamiento de “Younger You”, interpretada por Miley Cyrus, que acompaña este regreso triunfal de un fenómeno que sigue marcando generaciones.