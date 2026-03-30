Hannah Montana arrasa en su 20° aniversario con 6,3 millones de vistas

El especial por el 20° aniversario de Hannah Montana es un homenaje a la historia y al impacto cultural de la serie que marcó a toda una generación. A lo largo del programa, se repasan los momentos más icónicos de la ficción, combinando escenas inolvidables con material inédito y una mirada nostálgica al fenómeno que convirtió a la doble vida de Miley Stewart en un símbolo del entretenimiento juvenil.