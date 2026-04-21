Música

Karol G anuncia nueva gira para 2026: los detalles de “Viajando Por El Mundo Tropitour”

Redacción Fucsia, 21/4/2026

Tras hacer historia como la primera latina en encabezar Coachella, la ‘Bichota’ confirma 39 fechas internacionales, incluyendo un hito sin precedentes en Europa y el debut en vivo de su álbum ‘TROPICOQUETA’.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) - Foto: 2026 Kevin Mazur

La espera ha terminado para la marea rosa. Tras dos fines de semana que paralizaron la industria con su histórica presentación como headliner en Coachella, Karol G ha revelado oficialmente su próximo gran paso: “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Esta ambiciosa gira de estadios no solo busca superar el éxito masivo de su tour anterior, sino consolidar a la colombiana como la fuerza femenina más dominante de la música latina actual.

El anuncio llega en un momento de gracia absoluta para la artista. Su álbum de 2025, ‘TROPICOQUETA’, continúa rompiendo récords de streaming (debutando en el No. 1 de Billboard) y será el eje central de un espectáculo que promete llevar el concepto del “lujo tropical” a los escenarios más grandes del mundo.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)
INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) | Foto: 2026 Kevin Mazur

Un tour de récords y estadios

La gira, promovida por Live Nation, recorrerá Norteamérica, Sudamérica y Europa, sumando inicialmente 39 estadios. Uno de los puntos más destacados es que Karol G se convertirá en la primera artista latina en realizar un tour de estadios por el continente europeo, un territorio que ya se rindió a sus pies tras sus cuatro fechas consecutivas en el Santiago Bernabéu el año pasado.

Karol G en Coachella
Karol G en Coachella 2026 | Foto: AFP or licensors

Fechas clave y boletería

Si quieres asegurar tu lugar en esta nueva era, estas son las fechas que debes marcar en el calendario:

  • Registro para fans: Disponible desde ahora hasta el viernes 24 de abril en el sitio oficial karolgmusic.com. Es indispensable registrarse para participar en la preventa de Estados Unidos, Canadá y Europa.
  • Preventa de artistas: Iniciará el lunes 27 de abril.
  • Venta General: Las fechas variarán según el mercado y la ciudad, por lo que se recomienda monitorear los canales oficiales de Ticketmaster y Live Nation.

Experiencias VIP

Para los seguidores que buscan una experiencia a otro nivel, el tour ofrecerá paquetes a través de Vip Nation que incluyen:

Asientos premium en estadios seleccionados.

Acceso al exclusivo VIP Lounge antes del show.

Artículos de merchandising de edición limitada creados especialmente para el Tropitour.

Con más de 117 mil millones de reproducciones y un legado que no para de crecer, Karol G inicia esta travesía no solo para cantar sus éxitos, sino para demostrar que el mundo entero es hoy su escenario principal.

-Karol G: La fiesta latina en Coachella 2026
-Stanley 1913 y Karol G lanzan edición especial del Quencher para festivales musicales
Karol GConciertoGira mundialmúsica
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas