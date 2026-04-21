Karol G anuncia nueva gira para 2026: los detalles de “Viajando Por El Mundo Tropitour”

La espera ha terminado para la marea rosa. Tras dos fines de semana que paralizaron la industria con su histórica presentación como headliner en Coachella, Karol G ha revelado oficialmente su próximo gran paso: “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Esta ambiciosa gira de estadios no solo busca superar el éxito masivo de su tour anterior, sino consolidar a la colombiana como la fuerza femenina más dominante de la música latina actual.