Música
Karol G anuncia nueva gira para 2026: los detalles de “Viajando Por El Mundo Tropitour”
Tras hacer historia como la primera latina en encabezar Coachella, la ‘Bichota’ confirma 39 fechas internacionales, incluyendo un hito sin precedentes en Europa y el debut en vivo de su álbum ‘TROPICOQUETA’.
La espera ha terminado para la marea rosa. Tras dos fines de semana que paralizaron la industria con su histórica presentación como headliner en Coachella, Karol G ha revelado oficialmente su próximo gran paso: “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Esta ambiciosa gira de estadios no solo busca superar el éxito masivo de su tour anterior, sino consolidar a la colombiana como la fuerza femenina más dominante de la música latina actual.
El anuncio llega en un momento de gracia absoluta para la artista. Su álbum de 2025, ‘TROPICOQUETA’, continúa rompiendo récords de streaming (debutando en el No. 1 de Billboard) y será el eje central de un espectáculo que promete llevar el concepto del “lujo tropical” a los escenarios más grandes del mundo.
Un tour de récords y estadios
La gira, promovida por Live Nation, recorrerá Norteamérica, Sudamérica y Europa, sumando inicialmente 39 estadios. Uno de los puntos más destacados es que Karol G se convertirá en la primera artista latina en realizar un tour de estadios por el continente europeo, un territorio que ya se rindió a sus pies tras sus cuatro fechas consecutivas en el Santiago Bernabéu el año pasado.
Fechas clave y boletería
Si quieres asegurar tu lugar en esta nueva era, estas son las fechas que debes marcar en el calendario:
- Registro para fans: Disponible desde ahora hasta el viernes 24 de abril en el sitio oficial karolgmusic.com. Es indispensable registrarse para participar en la preventa de Estados Unidos, Canadá y Europa.
- Preventa de artistas: Iniciará el lunes 27 de abril.
- Venta General: Las fechas variarán según el mercado y la ciudad, por lo que se recomienda monitorear los canales oficiales de Ticketmaster y Live Nation.
Experiencias VIP
Para los seguidores que buscan una experiencia a otro nivel, el tour ofrecerá paquetes a través de Vip Nation que incluyen:
Asientos premium en estadios seleccionados.
Acceso al exclusivo VIP Lounge antes del show.
Artículos de merchandising de edición limitada creados especialmente para el Tropitour.
Con más de 117 mil millones de reproducciones y un legado que no para de crecer, Karol G inicia esta travesía no solo para cantar sus éxitos, sino para demostrar que el mundo entero es hoy su escenario principal.