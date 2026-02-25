Música
Colombia recibe por primera vez a Robbie Williams
El ícono británico se presentará en el Movistar Arena con un show que celebra su nuevo álbum BRITPOP y décadas de himnos generacionales.
El debut de Robbie Williams en Colombia ya es una realidad. El próximo 20 de septiembre, el británico llegará por primera vez al país con un concierto largamente esperado que marcará un hito en la agenda musical de Bogotá. El escenario elegido no podía ser otro que el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes de la capital, donde el artista presentará en vivo su nueva era creativa: BRITPOP.
Este show no solo representa una deuda histórica con su público colombiano, sino también la consolidación de un momento estelar en la carrera de Williams. En enero de 2026, el cantante alcanzó su álbum número 1 número 16 en el Reino Unido con BRITPOP, rompiendo su propio récord y superando cualquier marca previa en la historia de las listas británicas. Un logro que confirma su estatus como una de las figuras más influyentes y consistentes del pop contemporáneo.
BRITPOP, su decimotercer álbum de estudio, es una celebración sonora que dialoga con la esencia del pop británico sin perder el pulso actual. El disco incluye sencillos como Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life, y cuenta con colaboraciones que atraviesan géneros y generaciones: desde Chris Martin de Coldplay, hasta Gaz Coombes de Supergrass, la leyenda del rock Tony Iommi de Black Sabbath, el dúo mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow. Un mosaico de voces que refuerza el carácter ambicioso y emocional del proyecto.
El impacto de esta nueva etapa ya se sintió con fuerza en los escenarios europeos. Durante el verano pasado, Robbie llevó su gira de estadios BRITPOP por el Reino Unido y Europa, reuniendo a más de 250.000 personas solo en territorio británico y 1,2 millones de asistentes en total. La crítica fue unánime: The Times calificó el show como una “actuación magistral”, The Guardian lo proclamó el “Rey del Entretenimiento”, mientras que Rolling Stone UK lo definió como “uno de los conciertos en estadio más emocionantes del año”.
En cada presentación, Williams combinó las canciones de BRITPOP con una selección impecable de himnos que han definido su carrera y la memoria colectiva de varias generaciones: Let Me Entertain You, Rock DJ, Strong, She’s The One, Feel y Angels, entre otros. Un recorrido emocional que confirma por qué, con más de 90 millones de álbumes vendidos, sigue siendo una figura central del espectáculo global.
Más allá de los escenarios, su influencia se extiende a otros territorios culturales. En junio de 2025, fue nombrado Embajador Oficial de Música de la FIFA”, un rol que selló la unión entre música y deporte a escala mundial. Como parte de esta faceta, coescribió e interpretó Desire, el primer himno oficial del organismo, junto a Laura Pausini, canción que acompaña la salida de los jugadores al campo en todos los torneos, incluida la FIFA World Cup 26.