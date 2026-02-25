-Colombia recibe por primera vez a Robbie Williams

BRITPOP, su decimotercer álbum de estudio, es una celebración sonora que dialoga con la esencia del pop británico sin perder el pulso actual. El disco incluye sencillos como Rocket, Spies, Human, Pretty Face y All My Life, y cuenta con colaboraciones que atraviesan géneros y generaciones: desde Chris Martin de Coldplay, hasta Gaz Coombes de Supergrass, la leyenda del rock Tony Iommi de Black Sabbath, el dúo mexicano Jesse & Joy y Gary Barlow. Un mosaico de voces que refuerza el carácter ambicioso y emocional del proyecto.