Música
Rosalía estrena el video de “Sauvignon Blanc” y consolida la era LUX como su capítulo más íntimo y ambicioso
La artista española presentó una pieza minimalista que profundiza en la intimidad emocional del álbum que ya marca un nuevo punto de inflexión en su carrera global.
En cada etapa de su carrera, Rosalía ha entendido que la música no es solo sonido: es narrativa, estética y posicionamiento cultural. Si El Mal Querer reimaginó el flamenco para el siglo XXI y MOTOMAMI redefinió el pop urbano con identidad propia, LUX parece plantear algo distinto: una búsqueda más introspectiva, más clásica en estructura, pero igual de audaz en intención.
Ahora, con el lanzamiento del video de “Sauvignon Blanc”, dirigido por Noah Dillon, esa nueva etapa toma forma visual. Filmado en un paisaje desértico y austero, el clip apuesta por la contención: menos artificio, más emoción. Rosalía explora la idea de desprenderse de lo material para abrazar una conexión espiritual y emocional más profunda. La estética cruda y casi minimalista refuerza el mensaje: el lujo, aquí, no es ostentación, es presencia.
LUX: el álbum que redefine su escala artística
Desde su lanzamiento, LUX fue recibido como un punto de expansión. Rolling Stone lo describió como su propuesta más sorprendente hasta la fecha; Pitchfork habló de un pop clásico vanguardista que atraviesa género y religión; y AP News lo calificó como maximalista en intención y ejecución. Más allá de las reseñas, el dato comercial es contundente: el álbum debutó en el número uno de la lista global de Spotify, marcando el mayor debut en streaming para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.
Uno de los elementos que diferencia esta etapa es la ambición orquestal. Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason, el proyecto amplía el universo sonoro que Rosalía ha construido durante años. La colaboración con artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz confirma que su exploración no es oportunista: es curatorial.
“Sauvignon Blanc” encaja en esa arquitectura. No es una canción diseñada para la inmediatez viral, sino para habitarla. El lanzamiento del pack instrumental y a capela en plataformas como Spotify y Apple Music refuerza esa intención: abrir la pieza, desnudarla, permitir que el público la escuche desde otra perspectiva.
Más que música: un posicionamiento cultural global
En paralelo, Rosalía continúa consolidándose como figura cultural más allá del pop. Fue portada de la edición primavera 2026 de Vogue Estados Unidos, protagonizó campañas para Calvin Klein y se convirtió en embajadora global de New Balance. Su aparición en la Gala del Met 2025 con un diseño personalizado de Balmain reafirmó su estatus como referente estético.
El siguiente movimiento es cinematográfico: su debut actoral en la tercera temporada de Euphoria en 2026 la inserta en una narrativa audiovisual que dialoga con su universo creativo.
La gira LUX TOUR 2026, que comenzará en marzo en Lyon, trasladará esta etapa a escenarios de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Si MOTOMAMI fue expansión y ruptura, LUX parece ser afirmación y sofisticación.
Con “Sauvignon Blanc”, Rosalía no busca impresionar con exceso. Busca quedarse. Y en un panorama musical que privilegia la inmediatez, esa puede ser su jugada más radical.