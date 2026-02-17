Rosalía estrena el video de “Sauvignon Blanc” y consolida la era LUX como su capítulo más íntimo y ambicioso

Desde su lanzamiento, LUX fue recibido como un punto de expansión. Rolling Stone lo describió como su propuesta más sorprendente hasta la fecha; Pitchfork habló de un pop clásico vanguardista que atraviesa género y religión; y AP News lo calificó como maximalista en intención y ejecución. Más allá de las reseñas, el dato comercial es contundente: el álbum debutó en el número uno de la lista global de Spotify, marcando el mayor debut en streaming para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.