‘Nada entre los dos’: una historia sobre el amor propio y las decisiones que cambian la vida

“Sentí que era una película genuina, que no era pretenciosa, y en la que me sentía como mujer muy identificada y representada. Y yo creo que eso es muy difícil de conseguir. Cuando la vi, me di cuenta de que realmente era una película de amor adulto, de mucha conexión y muy genuina en relación con el amor propio. En un momento de tu vida, las cosas que pensabas que estaban resueltas dan un giro de 180 grados y uno se pregunta: ‘¿Este es el tipo de amor que quiero? ¿Este es el tipo de trabajo que quiero? ¿Este es el tipo de vínculo que quiero con mis hijos?’”.