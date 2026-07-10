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Estas son las series que lideran las nominaciones a los Premios Emmy 2026
Con sus producciones, HBO Max vuelve a consolidarse como la plataforma con mayor presencia en los premios más importantes de la televisión.
Desde hace décadas, ganar un Premio Emmy representa el mayor reconocimiento al que puede aspirar una serie de televisión. Hoy, además de premiar actuaciones, guiones y producciones, las nominaciones se han convertido en un termómetro de las historias que están definiendo la cultura popular y la forma en que consumimos entretenimiento.
En un panorama donde las plataformas de streaming estrenan cientos de títulos cada año, destacar entre la oferta resulta cada vez más complejo. Sin embargo, algunas producciones logran ir más allá de las cifras de audiencia para convertirse en fenómenos de conversación, acumular elogios de la crítica y, finalmente, dominar la temporada de premios.
Ese parece ser nuevamente el caso de HBO Max, que lidera las nominaciones a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy con 122 candidaturas, distribuidas entre 18 producciones originales de HBO y Max. Es la vigésima tercera ocasión en que la compañía encabeza la lista de nominados, reafirmando una trayectoria que durante años ha convertido a la marca en una de las grandes referentes de la televisión de prestigio.
La producción más nominada es The Pitt, que obtuvo 26 candidaturas, entre ellas Mejor Serie Dramática, además de múltiples reconocimientos para su elenco encabezado por Noah Wyle y categorías técnicas como dirección, guion, fotografía, diseño de producción y edición. Muy cerca aparece Hacks, que alcanzó 25 nominaciones, estableciendo un récord para una serie de comedia en un mismo año y consolidando el éxito de la producción protagonizada por Jean Smart.
La lista también confirma el buen momento de otras producciones que han construido comunidades de seguidores alrededor del mundo. DTF St. Louis obtuvo 13 nominaciones, mientras que El caballero de los siete reinos, la nueva apuesta del universo de Game of Thrones, consiguió nueve. La edad dorada recibió ocho candidaturas y Euphoria, tras el estreno de su tercera temporada, sumó siete, incluida una nueva nominación para Zendaya como Mejor Actriz Principal en Serie Dramática.
Las nominaciones también reconocieron títulos como Task: Unidad Especial, Last Week Tonight with John Oliver, Jayne Mansfield, mi mamá, The Comeback, Billy Joel: And So It Goes, La silla, Los asesinatos de la tienda de yogur e IT: Bienvenidos a Derry, reflejando la diversidad de géneros que hoy conviven dentro del catálogo de la plataforma, desde dramas y comedias hasta documentales y series de no ficción.
La edición número 78 de los Emmy nos confirma una tendencia que viene fortaleciéndose desde hace varios años: las plataformas ya no solo producen grandes éxitos comerciales, sino también algunas de las propuestas más ambiciosas desde el punto de vista creativo. Series como Succession, The White Lotus, The Last of Us, House of the Dragon, Hacks y ahora The Pitt han convertido a HBO en sinónimo de producciones con altos estándares narrativos y técnicos, una reputación que continúa reflejándose en la temporada de premios.
La ceremonia de los Premios Primetime Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max, cuya transmisión comenzará a las 6:00 p. m. con un pre-show dedicado a la alfombra roja, entrevistas y la llegada de los nominados.