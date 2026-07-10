Estas son las series que lideran las nominaciones a los Premios Emmy 2026

Ese parece ser nuevamente el caso de HBO Max, que lidera las nominaciones a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy con 122 candidaturas, distribuidas entre 18 producciones originales de HBO y Max. Es la vigésima tercera ocasión en que la compañía encabeza la lista de nominados, reafirmando una trayectoria que durante años ha convertido a la marca en una de las grandes referentes de la televisión de prestigio.