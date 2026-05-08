-“No hay que tener todos los sentidos para destacar”: Daniela Colmenares desde la cima del deporte

Bueno, pues en realidad yo desde chiquita he sido una niña muy activa. Me ha gustado siempre practicar diversos deportes. Practiqué natación, tenis, karate, rugby, crossfit. Cuando yo hacía crossfit, lo hacía por hobby y me gustaba mucho. Para ese momento, yo le enviaba a una amiga videos de mis ejercicios y ella se los enviaba a su papá, quien trabaja en el IDRD. Y resulta que yo para ese momento no sabía nada del deporte paralímpico. Sí, porque para ese momento no había deportes sordolímpicos. Entonces, llamémoslo para ese momento paralímpico. El papá me hizo la propuesta de ser parte de este deporte y me planteó todos los objetivos profesionales y las metas que podría alcanzar, lo cual a mí me interesó mucho. Y ahí fue cuando me presentaron al IDRD, cuando yo era más joven, tenía más estado físico y mi talento era muy notorio. Me vieron y se quedaron súper sorprendidos de mis capacidades físicas, ahí fue cuando me propusieron ser parte del lanzamiento de balas y discos. Yo nunca había escuchado ese deporte, ni tampoco lo había practicado antes. Entonces ya luego me llevaron a la pista de atletismo y empecé a entrenar. Y me fui enamorando de ese deporte, aprendí a apreciarlo, a conocer sus técnicas, todo lo que implica. Y a los tres meses de haber entrado, gané mi primera medalla de oro en un interliga. Desde ahí ya no hubo vuelta atrás.