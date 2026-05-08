Gabriela Rueda, la patinadora que aprendió a ganar entre el duelo y el alto rendimiento

La verdad, sí. Creo que en mis mejores años deportivos lo he pensado. Todos los años como que me da una crisis existencial: diciendo que estoy muy cansada, que ya no estoy rindiendo igual. Mantener el ritmo en el patinaje es demasiado difícil porque la gente siempre espera que uno esté al 100 %. Y creo que lo he logrado, pero el cuerpo se cansa, el cuerpo tiene memoria — eso a veces me funciona a favor, pero también necesita que lo escuche, que lo cuide. Entonces sí he tenido mis días en que digo: no, no quiero patinar más. Pero el amor y la pasión que siento por el patinaje están más allá del cansancio. Mi cuerpo es increíble, te lo juro — es un diamante, literal, responde a todos los entrenos. Llega un punto en el que a veces puede fallar solo un poquito más la mente. Y lo que la mente recibe, el cuerpo lo recibe también. Pero cuando me propongo algo y mi cabeza está al 100, mi cuerpo está al 100 igual.