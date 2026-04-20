Entrevista
Valeria Castro: el cuerpo como testigo de la música y de la memoria
La cantautora española se presentará en Bogotá este martes como parte de su gira internacional en la que promociona su álbum El cuerpo después de todo.
Nacida en La Palma en 1999, Valeria Castro se ha consolidado dentro de la canción de autor en español. Su propuesta musical aborda temas como la salud mental, la identidad y la autoexigencia, elementos presentes en su más reciente trabajo discográfico. El concierto en Bogotá hace parte de su recorrido por Latinoamérica, tras presentaciones en España y otros países de Europa.
El álbum El cuerpo después de todo representa su segundo trabajo de larga duración y continúa la línea de proyectos anteriores como Con cariño y con cuidado y su primer EP Chiquita. En este disco, la artista desarrolla una narrativa centrada en las emociones y en cómo estas impactan el cuerpo, a partir de experiencias personales que también dialogan con problemáticas colectivas. La composición de sus canciones surge principalmente de procesos íntimos que luego se amplían en la producción musical para conectar con un público más amplio.
La presentación en Bogotá es parte de una gira en la que la artista busca acercar este repertorio a nuevos públicos en la región. Su trayectoria comenzó con la publicación de canciones en redes sociales y plataformas digitales, lo que le permitió consolidar una audiencia que ha crecido con cada lanzamiento. Actualmente, Valeria Castro forma parte de una generación de cantautoras que combinan influencias tradicionales con temáticas contemporáneas.
Valeria, tu trayectoria ha tenido una evolución desde lo académico hacia la música. ¿Cómo ha sido ese recorrido desde tus inicios hasta hoy?
Mi formación musical empezó desde muy pequeña, pero el proyecto de Valeria Castro como artista nació primerísimo en las redes sociales. Poco a poco fui publicando canciones propias en Spotify, desde mi primer EP Chiquita, mi disco Con cariño y con cuidado y este último, El cuerpo después de todo, que estamos presentando por todo el mundo. Hemos estado en España, Europa y ahora vamos a Latinoamérica. Me alegra mucho poder compartirlo siguiendo la senda de entenderme como cantautora, autora de mis propias canciones.
¿Hubo un momento definitivo en el que decidiste que la música sería tu carrera profesional y no solo un “plan B”?
Me gusta pensar que las cosas suceden como una las va proyectando. Recuerdo que a los diez años vi a una cantante en televisión y dije: “Yo quiero ser eso”. Pero con esa edad es difícil ser realista. Fue a los 18 o 19 años cuando, a pesar de estar buscando un plan B en la biología, me di cuenta de que mi sueño siempre iba por ahí. De ese sueño pasé a una pasión que es la que hoy me mueve. En esta profesión hay que tener un impulso y ganas de luchar por aquello que te llena. Me gusta pensar en lo que diría esa niña de diez años al verme ahora recorriendo el mundo.
En tus canciones aparece con frecuencia el tema de la salud mental. ¿Cómo surge esa necesidad de abordarlo?
Cuando una publica las canciones y las comenta, queda como un tema encajetado, pero cuando compongo simplemente me veo como una chica de 26 años hablando de las cosas que le importan. De repente ves el abanico del disco y notas que tu realidad está enfocada en saber qué pasa por tu cabeza y cómo gestionarlo. Es importante darle valor a la musculatura mental; si empezamos curando esa herida interna, podemos ser parte de lo colectivo. Mi historia no era solo mía, sino la historia de muchas otras. No me siento a escribir sobre salud mental, escribo sobre las historias que me recorren como persona y luego caen en un disco.
¿Cómo ha influido tu historia personal y tu infancia en la artista que eres hoy?
Si me remonto atrás, no tengo grandes historias ni vengo de una familia de la que beba esta pasión; soy como una generación espontánea de esta musicalidad. Mis padres son profesores y mi madre médico. Lo que dicta mi historia es la propia feminidad y lo colectivo. No me gusta sentirme especial frente al mundo, simplemente pongo en las canciones una radiografía de la sociedad. Los problemas de presión estética, por ejemplo, los sentía desde niña y los sentimos prácticamente todas. Al hablar de mi historia con un micrófono, hablo colectivamente. La música es una forma muy bonita de verbalizar cosas que a veces dejamos escondidas por tabú para que nos sane a todas.
Hablemos de tu nuevo proyecto, El cuerpo después de todo. ¿Cómo fue su proceso de composición y qué lo define?
La composición siempre parte de mí, en mi casa, encima de la cama con una guitarra o un piano. Luego te abres al mundo de la producción buscando arreglos para llegar al público de forma más directa o emocional. Este es mi segundo disco de larga duración y la presión iba marcando el camino de lo que quería hablar. Recuerdo que estaba en Ciudad de México trabajando con músicos y me sentía abrumada por la alegría y la presión al mismo tiempo. Canalicé esas emociones y escribí de un tirón la canción que da título al disco. La pregunta que vertebra todo es: ¿cómo queda el cuerpo después de todo? Y ese “todo” no es solo desamor, son las presiones y la autoexigencia que van calando en el cuerpo. Para seguir cantando, hay que pararse a mirar el cuerpo.
Tus letras tienen una carga emocional importante. ¿Qué te inspira y qué buscas a futuro?
Soy la viva mezcla entre un alma vieja y una hija de su generación. Tengo en el móvil notas llenas de trozos de letras que completo como un puzzle, pero también bebo mucho de la literatura. Creo que hay que tener nutrido el imaginario leyendo libros y autoras, y escuchando mucha música de gente que admiro como Natalia Lafourcade o Silvia Pérez Cruz. Es esa mezcla de nutrirte y educarte tú misma con lo que te inspira en el día a día para que termine siendo el germen de una canción que puedas defender.