Valeria Castro: el cuerpo como testigo de la música y de la memoria

La composición siempre parte de mí, en mi casa, encima de la cama con una guitarra o un piano. Luego te abres al mundo de la producción buscando arreglos para llegar al público de forma más directa o emocional. Este es mi segundo disco de larga duración y la presión iba marcando el camino de lo que quería hablar. Recuerdo que estaba en Ciudad de México trabajando con músicos y me sentía abrumada por la alegría y la presión al mismo tiempo. Canalicé esas emociones y escribí de un tirón la canción que da título al disco. La pregunta que vertebra todo es: ¿cómo queda el cuerpo después de todo? Y ese “todo” no es solo desamor, son las presiones y la autoexigencia que van calando en el cuerpo. Para seguir cantando, hay que pararse a mirar el cuerpo.