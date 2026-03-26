Entrevista
Baylen DuPree: la joven que convirtió el Síndrome de Tourette en un acto de valentía
La influencer y protagonista del reality Baylen Out Loud habla sobre su vida en el show y lo que pasará en su segunda temporada.
Por: Juan Cardozo
Cuando le preguntaron cuál fue su primera reacción al enterarse de que tendría su propio programa en TLC, Baylen Dupré lo respondió así: estaba emocionada, pero también nerviosa. Y su miedo no tenía que ver con las cámaras ni con la exposición, sino con algo mucho más importante. Explicó que el Tourette es una condición muy compleja que necesita ser explicada con precisión, y que en televisión puede ser malinterpretada. Para ella, el programa representó un canal diferente en el que podía compartir su vida con el ST (Síndrome de Tourette), una oportunidad que nunca se imaginó.
Vivir con un equipo de 13 personas siguiéndola a todas partes resultó ser todo un mundo nuevo. Baylen contó que hay una persona que le pone el micrófono, otra que la introduce en las escenas, y que repasan charlas de ánimo antes de cada toma. Recordó que en su primer día de filmación, mientras salían a jugar bolos, le confesó a la producción que tenía miedo y les preguntó cómo se hacía aquello. La respuesta del equipo fue lo que le dio confianza y le hizo entrar con tranquilidad para mostrar su vida desde el lente de una cámara, pues le aconsejaron que tenía que entender que ese era su trabajo y aquello para lo que estaba destinada. Desde ese momento, Baylen tomó esas palabras y siguió adelante.
En cuanto a lo que los espectadores pueden esperar de la segunda temporada, Baylen adelantó que habrá mucha concientización sobre el ST (Síndrome de Tourette), terapia, y una experiencia que describió como mágica: viajar a Londres para probar un innovador dispositivo médico para el Tourette y los trastornos de tics que lleva siete años en desarrollo. Se trata de una historia que mantiene las expectativas altas para lo que se verá en esta temporada de Baylen Out Loud.
¿Cuál fue tu primera reacción cuando te ofrecieron la oportunidad de convertir tu historia en un reality show?
Sinceramente, estaba emocionada y un poco nerviosa al principio al enterarme de que iba a tener mi propio programa. Estaba nerviosa porque el Tourette es muy complejo y necesita ser explicado correctamente. A veces en la televisión puede ser malinterpretado o engañoso, y siento que esa es una de las cosas que TLC ha hecho grandiosamente durante todo este proceso: cuidarme y asegurarse de que el Tourette se muestre correctamente ante el ojo público. Pero mi primera reacción fue de un poco de nervios y un poco de miedo por esas cosas. Aunque, en cierto modo, estaba súper emocionada porque es un canal diferente para compartir mi vida con el ST que no pensé que fuera posible hasta ese momento.
¿Cómo se sintió tener cámaras siguiendo tu vida diaria mientras vives con ST?
Definitivamente. Hay un equipo de cámaras de 13 personas todos los días que me sigue a todas partes. Hay una persona que me pone el micrófono, hay una persona que me introduce a las escenas y repasamos charlas de ánimo antes de eso. Definitivamente es mucho que asimilar cuando empiezas. Es un mundo totalmente diferente. Definitivamente tuve que preguntarle al equipo de producción cuando empecé, en nuestro primer día de filmación, cuando salimos a jugar bolos, les dije: “¿Cómo hacen esto? Tengo miedo”. Y ellos me dijeron: “Solo tienes que entender que este es tu trabajo y esto es lo que estás destinada a hacer, y simplemente tener confianza en ello”. Y desde entonces, he tomado eso y he seguido adelante porque este es mi trabajo y esta es la única oportunidad en la vida que tengo para poner el Tourette sobre la mesa para hablar de ello. Así que, sí.
¿Cómo surgió la oportunidad de llevar tu historia de las redes sociales a la televisión y crear tu reality show?
Un productor ejecutivo se puso en contacto conmigo, su nombre es Michael Levitt. Otros un par de productores también me contactaron; desde el principio hubo un total de cuatro. A partir de ahí, mi agencia organizó reuniones con ellos y pude seleccionar personalmente a la persona con la que quería trabajar en un programa de televisión, y desde entonces, Michael Levitt —te quiero— ha sido increíble. Es un ser humano maravilloso, así que tengo mucha suerte de tenerlo de mi lado y de trabajar con él.
¿Qué te inspiró a empezar a compartir tu vida con ST en las redes sociales?
Hay muchas razones diferentes por las que empecé en las redes sociales, pero una de ellas fue porque no quería que mi historia fuera contada por la boca de otra persona y no quería esconderme más de la gente, de la sociedad, de internet. No quería tener que esconderme. Merezco ser libre como todos los demás, merezco hacer todo lo que los demás hacen, así que simplemente quería recuperar mi historia para que no fuera contada por alguien más grabándome.
¿Qué pueden esperar los espectadores de la segunda temporada del programa?
De nuevo, hay mucha concientización sobre el ST. Trabajé con Anita; ella es una mujer que tiene una hija con Tourette muy severo. Trabajé con Joe —¡Joe Biden, maldita sea! JB consume metanfetamina con Joe Biden. También trabajé con él; tiene la edad de Buckner, unos 12 o 13 años. También es un prodigio, está en la universidad. Le tengo un gran respeto, ¡12 años y en la universidad, felicidades! Así que hay mucha concientización sobre el Tourette, mucha terapia, muchas cosas divertidas por delante. Podré ir a Londres y vivir el viaje de mi vida para probar dispositivos médicos innovadores que se están fabricando y que han estado en proceso durante siete años. Así que poder probar el dispositivo que se usa para el Tourette y los trastornos de tics es una experiencia mágica. Eso es algo emocionante que esperar y ver en la Temporada 2.
¿Qué mensaje te gustaría dejar a las personas que ven tus videos y siguen tu historia en la televisión y las redes sociales?
Me gustaría que la gente dejara de usarme como un chiste. Mis tics son impulsos premonitorios que siento; no son dichos, no son frases, no son remates de bromas. Si yo no tuviera redes sociales y me vieras en la tienda teniendo tics, ¿repetirías mis tics? Si yo fuera como todos los demás y aún tuviera mis mismos tics, ¿los repetirías en el supermercado? ¿Seguirías haciendo videos publicándote por toda tu casa diciéndolos? Porque al final del día, la gente dice: “Oh, es por cariño”. No es por cariño, es por ignorancia. Les digo que yo no vendo mis tics —hay una razón por la que no vendo mis tics— y es porque soy más que mis tics. Así que ya me cansé de que la gente use mis tics como chistes y diga: “Oh, bueno, yo compraría una camiseta que dijera eso”, y es como, qué bien, genial, pero eso no va a pasar. Así que, eso apesta. Pero realmente me gustaría dejar de ser utilizada como un chiste.