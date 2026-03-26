Baylen DuPree: la joven que convirtió el Síndrome de Tourette en un acto de valentía

Me gustaría que la gente dejara de usarme como un chiste. Mis tics son impulsos premonitorios que siento; no son dichos, no son frases, no son remates de bromas. Si yo no tuviera redes sociales y me vieras en la tienda teniendo tics, ¿repetirías mis tics? Si yo fuera como todos los demás y aún tuviera mis mismos tics, ¿los repetirías en el supermercado? ¿Seguirías haciendo videos publicándote por toda tu casa diciéndolos? Porque al final del día, la gente dice: “Oh, es por cariño”. No es por cariño, es por ignorancia. Les digo que yo no vendo mis tics —hay una razón por la que no vendo mis tics— y es porque soy más que mis tics. Así que ya me cansé de que la gente use mis tics como chistes y diga: “Oh, bueno, yo compraría una camiseta que dijera eso”, y es como, qué bien, genial, pero eso no va a pasar. Así que, eso apesta. Pero realmente me gustaría dejar de ser utilizada como un chiste.