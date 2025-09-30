Personaje
Festival de Cine de Venecia con Silvia Paulon
Situado en el corazón de Italia, este histórico festival despliega cultura y moda en estado puro.
Por: María Belén Archetto
Durante el mes de septiembre, el Festival de Cine de Venecia se convierte en el escenario perfecto de un terreno inexplorado de cine, moda, cultura y belleza, donde las proyecciones y los desfiles por la alfombra roja cobran vida con la presencia de grandes creativos de la industria cinematográfica.
En el marco de la edición número 82 de esta cita cinéfila, Silvia Paulon nos guió en un inspirador recorrido donde pudimos ser testigos de la magia que envuelve al festival, y también asistir a la proyección de la película Dead Man’s Wire de Gus Van Sant, protagonizada por Al Pacino, Dacre Montgomery, Bill Skarsgård, y Colman Domingo.
Originaria de Medellín y residente de Venecia desde hace seis años, Silvia deslumbró con un estilo impecable, condecorado con un vestido de Envyroom, zapatos de Aquazzura, joyas de Gioelli Valenza, look de belleza de Armani Beauty, peinado de Kerastase, y un clutch de su propia firma de bolsos de lujo, Dellaluna.
Nuestras horas de ensueño por Venecia comenzaron en la boutique de Dellaluna, emplazada en el interior del Baglioni Hotel Luna, una dirección histórica de dicha ciudad italiana por ser considerada el paraje más antiguo de Venecia. “Alrededor del 1300, esta locación se llamaba ‘locanda della luna’, porque no existía el término hotel en aquel entonces. Era un lugar donde los mercantes venecianos se hospedaban antes de ir en busca de especias en Medio Oriente”, menciona Silvia a Fucsia minutos antes de elegir el accesorio perfecto la red carpet y comenzar nuestro ‘Get ready with me’.
“Lo llamaron ‘della luna’ porque aludía a la luna llena de Occidente que encuentra la media luna de Oriente, un encuentro de culturas”. “Me fascinó la idea porque Venecia siempre ha estado abierta al mundo, y era un nombre romántico para mi firma de bolsos”, añade.
La boutique de Silvia instantáneamente despierta la curiosidad, cada detalle trae a escena la riqueza cultural y arquitectónica que se perpetúa en cada recoveco de Venecia. “Para dar vida a la tienda, trabajé solamente con artesanos venecianos. En la parte de adelante se puede observar hoja de oro, la misma hoja de oro que se utilizó en la Basílica de San Marco. Luego, la madera fue concebida por las mismas personas que hicieron los taxis venecianos. Todo el terciopelo, por supuesto, es terciopelo veneciano, y además hay una entrada secreta por el hotel para miembros de la realeza y celebridades”.
Al comenzar a evaluar las alternativas para elegir el perfecto complemento para la alfombra roja, notamos que el material imprescindible de Dellaluna es el cuero italiano Russo di Casandrino. Cabe destacar que su diseño insignia está sold out, aquel que tuvo una aparición estelar en And Just Like That y también fue visto en manos de Lady Gaga. “La inspiración de mis bolsos es el cielo raso de los palacios venecianos. Ha sido un desafío para los artesanos, pero no hay nada que no puedan lograr los artesanos de Venecia”. “Lady Gaga la utilizó, los estilistas la empezaron a incorporar en los shows, los trendsetters y tastemakers hicieron de la Affresco mi pieza insignia. Si alguien quiere adquirir la bolsa, la puede ordenar y lo que me gusta más es personalizarla.
No obstante, en esta ocasión, su modelo Affresco y su irresistible modelo Vittoria no nos acompañaron al red carpet, pero sí lo hizo un diseño de su última colección ‘For the Love of Gold’.
Tanto en el detrás de escena mientras Silvia portaba la pieza epítome de la feminidad ‘Pluma Mosquetero´ –un minivestido de la colección ‘Secreto’ de Agua by Agua Bendita, una de sus firmas predilectas–, como camino al Hotel Excelsior en Lido, su presencia en el Festival de Cine nos recordó sobre los lazos que pueden existir entre dos países, con elegancia y el entretejido cultural y creativo que ebulliciona en el corazón de Venecia.