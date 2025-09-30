-Festival de Cine de Venecia con Silvia Paulon

Al comenzar a evaluar las alternativas para elegir el perfecto complemento para la alfombra roja, notamos que el material imprescindible de Dellaluna es el cuero italiano Russo di Casandrino. Cabe destacar que su diseño insignia está sold out, aquel que tuvo una aparición estelar en And Just Like That y también fue visto en manos de Lady Gaga. “La inspiración de mis bolsos es el cielo raso de los palacios venecianos. Ha sido un desafío para los artesanos, pero no hay nada que no puedan lograr los artesanos de Venecia”. “Lady Gaga la utilizó, los estilistas la empezaron a incorporar en los shows, los trendsetters y tastemakers hicieron de la Affresco mi pieza insignia. Si alguien quiere adquirir la bolsa, la puede ordenar y lo que me gusta más es personalizarla.