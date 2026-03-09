Entrevista
De “El juego de la vida” al streaming: Sara Maldonado celebra 25 años de carrera
La actriz mexicana ha conquistado el continente con roles en La reina del Sur, clase 406 y Lotería del Crimen. Este año incursiona en la comedia en la pantalla grande.
La carrera de Sara Maldonado ha estado marcada por el crecimiento, la evolución y los retos que, en sus inicios, le permitieron explorar personajes juveniles y, posteriormente, consolidarse con un perfil más arriesgado, posicionándose como una de las actrices más reconocidas en Latinoamérica. De trabajar en telenovelas a adaptar su oficio a nuevas narrativas y formas de consumo, Maldonado ha participado en producciones reconocidas a nivel global como Mujeres Asesinas y El Capo, lo que le ha permitido asumir papeles cada vez más desafiantes y desarrollar proyectos que hoy también comienza a planificar desde el rol de la producción.
En la industria audiovisual, Maldonado ha logrado adaptarse a las formas de producción, distribución y consumo del streaming para seguir construyendo su carrera con preparación y disciplina. Ve su profesión desde el juego y el goce, por lo que elige siempre personajes que le representen nuevos retos actorales para demostrar su versatilidad. Salir de su zona de confort y asumir riesgos hacen parte de los elementos que tiene en cuenta para definir cuál será el siguiente paso de su carrera.
Maldona confirmó que en 2026 estará en el cine con un personaje en una película de comedia al lado de Loreto Peralta y Ana Layevska. Incursionar en el humor hace parte de una faceta que quiere explorar para así seguir demostrando su capacidad actoral. Sus inquietudes creativas dejan ver que sus 25 años de carrera son apenas la demostración de cómo seguirá sorprendiendo a la audiencia con sus proyectos.
Tu carrera comenzó en El juego de la vida. Después de 25 años en la actuación, ¿qué significó para ti ese primer papel y cómo crees que marcó el resto de tu trayectoria?
Para mí, ser parte de El juego de la vida —mi primer proyecto y también mi primer protagónico— fue un momento de enorme felicidad y emoción. A partir de entonces entendí que debía trabajar con disciplina, constancia, dedicación y pasión para poder construir una carrera sólida. Hoy, a 25 años de haber cumplido ese objetivo, me siento profundamente emocionada y agradecida con el público, porque gracias a ese personaje fue que me conocieron y me han acompañado y apoyado hasta el día de hoy.
Has trabajado en telenovelas clásicas como Clase 406 y La Reina del Sur. ¿Qué diferencias ves hoy entre la televisión de entonces y el streaming actual?
Cuando empecé en las telenovelas, en proyectos como El juego de la vida y Clase 406 en Televisa, se trabajaba con un formato muy específico: tres cámaras, cabina de televisión y switcheo en vivo. Las telenovelas responden principalmente al melodrama. La llegada del streaming abrió en México la oportunidad de hacer series con cámaras de cine, directores y equipos cinematográficos, y con una propuesta visual distinta. Además, permitió contar historias de otros géneros como thriller, terror, policiaco o comedia. Actualmente participo en Lotería del Crimen, un proyecto para TV Azteca que se transmite en televisión abierta y también en plataforma, en Disney+, manteniendo un nivel de calidad cinematográfica.
Has confirmado que este año estrenas una película de comedia junto a Loreto Peralta y Ana Layevska. ¿Qué te atrajo de esta historia y de estos personajes, y cómo crees que esta comedia contribuirá a ampliar tu voz como actriz frente a audiencias que quizás solo te conocen por roles más serios?
Este proyecto me emociona mucho. Volver al cine y hacerlo dentro del género de comedia es algo que disfruto profundamente. Me siento muy afortunada de compartir este proyecto con un elenco increíble, como Ana Layevska, con quien trabajé hace 25 años en El juego de la vida, y con Loreto Peralta, una actriz con un talento enorme y una trayectoria muy sólida. Me entusiasma mucho ser parte de esta película titulada Un mal partido.
¿Cómo eliges un personaje y qué es lo que más te atrae de un rol?
Al elegir un personaje, lo que más me atrae es que sea distinto a todo lo que he hecho antes. Para mí, actuar es jugar y disfrutar. Interpretar personajes completamente diferentes representa un reto actoral que me permite explorar mi versatilidad y seguir creciendo profesionalmente.
En Lotería del crimen tu personaje lidia con realidades complejas y oscuras. ¿Qué te enseñó encarar ese tipo de historias en términos de técnica actoral y salud mental?
En Lotería del Crimen, algunos de los casos están inspirados en historias reales y, como actriz y como ser humano, hay situaciones que pueden ser emocionalmente fuertes. El reto está en darle verdad al personaje y, al mismo tiempo, saber soltar esas emociones cuando termina la escena. Para desconectarme, practico respiración, meditación, ejercicio y yoga, lo que me ayuda a regresar a mi vida cotidiana con equilibrio.
Celebras 25 años de carrera en un medio altamente competitivo. ¿Qué consejos habrás recibido que hoy sigues aplicando en tu trabajo?
Después de 25 años de carrera, creo que la verdadera competencia es conmigo misma. Esto me impulsa a seguir estudiando, preparándome y enriqueciéndome culturalmente. Ver cine, aprender idiomas, practicar deportes o tocar instrumentos son herramientas que nos ayudan a construir mejores personajes. La disciplina, la constancia, la responsabilidad y, sobre todo, el amor por lo que haces son claves para disfrutar esta profesión.
Hablando de audiencia y resonancia, ¿qué responsabilidad sientes al interpretar historias que impactan a una generación entera de espectadores?
Mi responsabilidad con el público es hacer el mejor trabajo posible, darle verdad y realidad a cada personaje. Los actores hacemos ficción y contamos historias, y mi compromiso es siempre entregar lo mejor de mí en cada proyecto.
¿Hay algún rol, proyecto o incluso otro rol creativo (como producción o dirección) que te gustaría explorar en los próximos años?
Después de 25 años de carrera, han surgido nuevas inquietudes y ganas de explorar otros caminos. Me interesa dar el paso hacia la producción; tengo un proyecto que desde hace un par de años comienza a materializarse y que forma parte de mi evolución profesional y personal. Como actriz, aún hay muchos personajes y géneros que me gustaría explorar, especialmente el horror. Me encantaría actuar en una película de terror.